XDefiant di Ubisoft ritardato dopo il rifiuto della certificazione da parte di PlayStation e Xbox

Il prossimo gioco di Ubisoft, XDefiant, è stato ritardato a causa di problemi di certificazione da parte di PlayStation e Xbox. Il produttore esecutivo del gioco, Mark Rubin, ha condiviso un aggiornamento con i giocatori tramite un post sul blog, spiegando che Ubisoft ha presentato il gioco per la certificazione a luglio. Tuttavia, a metà agosto, XDefiant ha ricevuto un risultato “Not Pass”.

Rubin ha ammesso di aver sottovalutato il lavoro di conformità richiesto e ha dichiarato: “Se fosse passato, avremmo potuto spedire alla fine di agosto. Ma così non è stato, quindi abbiamo passato le ultime tre o quattro settimane a risolvere questi problemi e a prepararci per presentare un’altra richiesta”.

La buona notizia è che XDefiant verrà ripresentato ai first party tra meno di due settimane, suggerendo un possibile rilascio verso metà-fine settembre. Tuttavia, Rubin ha anche menzionato uno “scenario probabile” in cui il gioco potrebbe ricevere un Pass condizionale, risultando in una patch del primo giorno con le soluzioni finali. Ciò spingerebbe la data di rilascio a inizio/metà ottobre.

XDefiant, introdotto inizialmente nel 2021 come titolo Tom Clancy, ha già attraversato diverse versioni beta negli ultimi mesi. Rubin ha spiegato che il motivo per cui Ubisoft non ha annunciato una data di rilascio definitiva è perché considera i beta test come prove reali, non solo eventi di marketing. L'obiettivo è raccogliere feedback preziosi e garantire un'esperienza di gioco raffinata e divertente.

Rubin ha concluso il post sul blog sottolineando che la data di rilascio sarà il più presto possibile, poiché stanno lavorando diligentemente per affrontare i problemi di conformità e soddisfare gli standard richiesti stabiliti da PlayStation e Xbox.

Fonte: [Nessun URL fornito]