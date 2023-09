Comcast e CCBC lanciano il programma Digital Navigator per colmare il divario digitale

Comcast e il Community College della contea di Baltimora (CCBC) hanno unito le forze per introdurre il programma Digital Navigator. Questa iniziativa mira a connettere a Internet un numero maggiore di residenti nell'area di Baltimora, fornendo allo stesso tempo istruzione sull'alfabetizzazione digitale e sull'utilizzo dei dispositivi. Il programma sarà sostenuto da una generosa sovvenzione di 150,000 dollari da parte di Comcast, che verrà utilizzata per assumere e formare quasi una dozzina di studenti CCBC per diventare navigatori digitali.

L'obiettivo principale del programma Digital Navigator è affrontare le barriere che le famiglie devono affrontare nell'accesso a Internet, come l'accessibilità economica, la disponibilità di dispositivi e le competenze digitali. I navigatori digitali addestrati istruiranno i residenti, compresi gli studenti della CCBC, sulle risorse disponibili per superare questi ostacoli, garantendo loro una connessione Internet ad alta velocità per i compiti scolastici e le ricerche di lavoro.

Questo programma è parte integrante del Project UP, l'impegno di Comcast per promuovere l'equità digitale, che prevede un investimento di 1 miliardo di dollari. Si basa inoltre sulla partnership esistente di Comcast con la contea di Baltimora per colmare il divario digitale. All'inizio di quest'anno, Comcast e la contea di Baltimora hanno annunciato un piano di espansione della banda larga nelle zone rurali che fornirà Internet ad alta velocità al 99% delle famiglie precedentemente non servite nella contea settentrionale di Baltimora.

Il modello del Navigatore Digitale è un approccio orientato alla ricerca che utilizza organizzazioni comunitarie fidate per affrontare le cause profonde del divario digitale, compreso l’accesso a Internet, alla tecnologia e alle competenze digitali. Un recente studio condotto dal Boston Consulting Group ha evidenziato il ruolo strumentale che i Navigatori Digitali svolgono nel colmare il divario digitale e ridurre le disuguaglianze socioeconomiche.

Secondo lo studio, oltre il 65% degli intervistati ha riferito di aver ottenuto l'accesso a Internet o di aver acquistato un computer o un tablet per uso domestico. Questo numero sale al 72% tra gli ispanici e i neri americani. Inoltre, oltre l'85% degli intervistati ha affermato di utilizzare Internet più frequentemente dopo aver utilizzato i servizi del Navigatore Digitale.

Lo studio ha inoltre rivelato che quasi la metà dei partecipanti ha ricevuto un’assistenza sanitaria migliore, mentre il 40% ha ricevuto sostegno relativo a bisogni primari come cibo, affitto e alloggio. Inoltre, circa il 33% degli intervistati ha trovato un nuovo lavoro o ha riscontrato un aumento del reddito.

In conclusione, la collaborazione tra Comcast e CCBC attraverso il programma Digital Navigator rappresenta un passo significativo verso il superamento del divario digitale nell'area di Baltimora. Fornendo l’accesso a Internet, insegnando competenze di alfabetizzazione digitale e affrontando le barriere socioeconomiche, questa iniziativa consentirà ai residenti e agli studenti della CCBC di prosperare in un mondo sempre più digitale.

