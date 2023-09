Il Community College della contea di Baltimora lancia il programma Digital Navigator per colmare il divario digitale

Il Community College della contea di Baltimora (CCBC) ha introdotto un programma di navigazione digitale volto a insegnare ai residenti locali competenze di alfabetizzazione digitale. Con l'aiuto di dodici navigatori, le persone, soprattutto gli anziani, vengono assistite nella gestione dell'assistenza sanitaria, imparano a controllare la posta elettronica e a rimanere in contatto con familiari e amici. L'obiettivo del programma è garantire che nessuno venga lasciato indietro in un mondo sempre più connesso.

Loretta Ambe, una dei navigatori, ha espresso l'importanza del programma nel fornire accesso a informazioni, opportunità e servizi a diverse generazioni. Il programma di navigazione digitale è supportato da una sovvenzione di 150,000 dollari da parte di Comcast, che durerà un anno e potrà essere rinnovata.

La dottoressa Sandra L. Kurtinitis, presidente della CCBC, ha sottolineato l'importanza del programma sottolineando che molti studenti arrivano alla CCBC senza accesso alla tecnologia. Il programma del navigatore digitale non affronta solo l’accessibilità ma affronta anche l’accessibilità economica. Il programma di connettività conveniente di Comcast, combinato con il credito mensile di 15 dollari esistente nel Maryland per le fatture Internet, offre ai residenti idonei fino a un credito di 45 dollari al mese.

Oltre al sostegno di Comcast, anche il governo della contea di Baltimora si sta impegnando per colmare il divario digitale. Stanno distribuendo 3,000 Chromebook agli studenti della CCBC, consentendo loro di avere gli strumenti necessari per la loro istruzione. Questa iniziativa è già stata ben accolta, con 1,900 studenti che hanno reclamato i loro nuovi dispositivi. Mayson Tress, uno degli studenti che hanno ricevuto un Chromebook, ha espresso entusiasmo per le opportunità che offrirà, come ad esempio fare domanda per un lavoro.

Riconoscendo l'importanza dell'accesso a Internet, il dirigente della contea di Baltimora Johnny Olzewski ha sottolineato che non è più un lusso ma una necessità. Ha affermato che fornire ai residenti i mezzi per rimanere in contatto con le loro famiglie, migliorare la loro carriera e perseguire i loro sogni è fondamentale, soprattutto alla luce delle lezioni apprese durante la pandemia.

Il programma di navigazione digitale, sostenuto da Comcast e dal governo della contea di Baltimora, mira a colmare il divario digitale dotando gli individui delle necessarie competenze di alfabetizzazione digitale e accesso alla tecnologia. È una risorsa vitale per garantire che tutti abbiano pari opportunità e possano prosperare in un mondo sempre più connesso.

