Partnership tra Comcast e CCBC per promuovere la consapevolezza e l'adozione del programma di connettività accessibile

Comcast e il Community College of Baltimore County (CCBC) hanno unito le forze per lanciare un programma Digital Navigator volto a migliorare la connettività Internet e le competenze digitali nell'area di Baltimora. Il programma utilizzerà studenti CCBC formati per aiutare i residenti, compresi gli studenti CCBC, a superare gli ostacoli all'accesso online come convenienza, accesso ai dispositivi e competenze digitali.

Attraverso una sovvenzione di 150,000 dollari da parte di Comcast, quasi una dozzina di studenti CCBC saranno assunti e formati come navigatori digitali. Questi navigatori istruiranno i residenti sulle risorse a loro disposizione e li aiuteranno a connettersi a Internet ad alta velocità per i compiti scolastici e le ricerche di lavoro.

Comcast sta inoltre promuovendo accordi Internet esclusivi e spargendo la voce sull'Affordable Connectivity Program (ACP) del governo federale. L'ACP offre agli individui idonei un vantaggio di $ 30 al mese sulla bolletta Internet. I clienti Comcast idonei possono accedere gratuitamente a Internet da casa tramite Internet Essentials o Internet Essentials Plus di Comcast una volta applicato il vantaggio ACP.

Il modello del Navigatore Digitale si è dimostrato efficace nel colmare il divario digitale e nel ridurre le disuguaglianze socioeconomiche. Secondo un recente studio del Boston Consulting Group, oltre il 65% degli intervistati che hanno utilizzato i servizi Digital Navigator hanno ottenuto l'accesso a Internet o un computer o tablet a casa. Inoltre, oltre l’85% degli intervistati ha riferito di utilizzare Internet più frequentemente e molti hanno riscontrato miglioramenti nell’assistenza sanitaria e nell’accesso ai bisogni di base.

Il dirigente della contea di Baltimora Johnny Olszewski ha espresso il suo impegno a colmare il divario digitale e ha elogiato il programma Digital Navigator per aver aiutato studenti e membri della comunità a connettersi e conoscere le nuove tecnologie.

Comcast ha lavorato attivamente per promuovere l’equità digitale nelle comunità che serve. Solo nel Maryland, Comcast ha investito 28.8 milioni di dollari in contanti e contributi in natura a organizzazioni no-profit locali. L'azienda ha inoltre installato oltre 40 Lift Zone nel Maryland per fornire un servizio WiFi gratuito ai centri comunitari.

La partnership tra Comcast e CCBC fa parte del Project UP, l'impegno di 1 miliardo di dollari di Comcast per promuovere l'equità digitale. Questa partnership si basa sulla loro precedente collaborazione per portare Internet ad alta velocità in residenze precedentemente non servite nella contea di Baltimora settentrionale.

Con questa iniziativa, Comcast e CCBC mirano a colmare il divario digitale, responsabilizzare gli studenti e garantire che l’accessibilità di Internet non costituisca un ostacolo al successo accademico e professionale.

Fonte:

– Comunicato stampa di Comcast

– Sito web del Community College della contea di Baltimora