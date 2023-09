Codezero lancia la beta pubblica del prodotto di punta, accelerando lo sviluppo del software

Codezero, una società di sviluppo software cloud native, ha annunciato il rilascio beta pubblico del suo prodotto di punta durante la conferenza Civo Navigate Europe a Londra. Questa versione 2.0 dello strumento mira a rivoluzionare il processo di sviluppo del software, consentendo un codice più veloce e di qualità superiore con meno bug e violazioni.

Sviluppato da Narayan Sainaney, ex dipendente Microsoft, Codezero offre agli utenti la possibilità di avviare rapidamente un cluster Kubernetes in meno di novanta secondi. Fornisce inoltre ambienti collaborativi simulati per il debug e i test, introducendo nuovi livelli di visibilità e interazione in ciò che l’azienda chiama “Omni-Dev”.

Questo approccio rappresenta un cambio di paradigma nello sviluppo del software e ha raccolto il sostegno di leader del settore come Nick Caldwell, ex GM di Twitter, e Marty Weiner, ex CTO di Reddit.

Reed Clayton, cofondatore e CEO di Codezero, ha espresso il suo entusiasmo per il cambiamento del modo in cui funziona la comunità di sviluppo di software cloud native. Ha sottolineato che lo strumento consente a team di grandi dimensioni di lavorare insieme in modo efficiente, consentendo una rapida scrittura, test e distribuzione del codice.

Il cofondatore e CTO Narayan Sainaney ha evidenziato come gli strumenti di Codezero migliorino significativamente la produttività degli sviluppatori, consentendo alle aziende di implementare i prodotti più velocemente e con meno bug e violazioni della sicurezza. Ha espresso l'aspettativa dell'azienda che gli sviluppatori si uniscano alla beta pubblica e sperimentino una nuova realtà di sviluppo.

Durante la conferenza Civo Navigate Europe, i partecipanti hanno avuto l'opportunità di provare in prima persona la soluzione Codezero in un workshop dal vivo. Mark Boost, CEO di Civo, ha sottolineato la missione condivisa di Codezero e Civo di fornire esperienze leader di mercato agli sviluppatori. Ha affermato che gli strumenti di Codezero, se combinati con il servizio cloud a basso costo e ad alte prestazioni di Civo, consentono agli sviluppatori di concentrarsi sulla fornitura di software eccezionale senza l'ostacolo di infrastrutture costose e inaffidabili.

In sintesi, la versione beta pubblica di Codezero rappresenta un momento di trasformazione nello sviluppo del software. I loro strumenti Omniscient Dev consentono agli sviluppatori di lavorare in modo collaborativo in un ambiente simulato, riducendo significativamente il tempo necessario per test e debug e migliorando al tempo stesso la qualità del codice. Attraverso partnership con leader del settore e feedback positivi da parte dei partecipanti alla conferenza Civo Navigate Europe, Codezero è pronto a rivoluzionare il processo di sviluppo del software.

Fonte:

– Sito web di Codezero

– Conferenza Civo Navigate Europe