L'impressionante scala delle città: Skylines 2

In una recente sessione demo alla Gamescom, il prossimo gioco Cities: Skylines 2 ha impressionato i giocatori con i suoi vasti spazi giocabili. Le mappe del gioco sono circa 5 volte più grandi di quelle dell'originale Cities: Skylines. La vastità di questi spazi è diventata evidente quando i giocatori hanno ingrandito e si sono resi conto che la telecamera continuava ad andare e venire.

Durante la demo, il giocatore è stato posizionato su una mappa panoramica di un fiordo con un'escursione climatica moderata. Il tutorial ha insegnato le basi del posizionamento stradale, dei collegamenti idrici ed elettrici e della zonizzazione per aree residenziali, industriali e commerciali. Tuttavia, il giocatore ha sottovalutato le dimensioni dell'area giocabile e ha inconsapevolmente concentrato i propri edifici in una piccola porzione della mappa. Quando dovettero creare un tubo fognario che arrivasse al mare, si resero conto della scala della mappa poiché il tubo si estendeva per chilometri.

L'esperienza ha evidenziato il "pensiero incredibilmente piccolo di una città" iniziale del giocatore. La realizzazione della vastità dello spazio giocabile è stata travolgente ed emozionante. Il tutorial ha fornito menu intuitivi per risolvere eventuali problemi, come le preoccupazioni dei residenti per la mancanza di un ospedale nelle vicinanze e l'inquinamento provocato da una centrale elettrica.

Nonostante gli errori iniziali, il giocatore ha trovato il gioco divertente e soddisfacente. Guardare gli edifici salire e utilizzare menu intuitivi per risolvere i problemi ha creato un senso di realizzazione. Mentre i giocatori non vedono l'ora di giocare a Cities: Skylines 2 per intero, riconoscono la necessità di saperne di più sulla pianificazione urbana e sulla gestione del budget.

Nel complesso, Cities: Skylines 2 promette di offrire ai giocatori un'esperienza coinvolgente ed espansiva, con mappe che consentono la costruzione di città su larga scala e il processo decisionale strategico.

