Google ha introdotto una nuova funzionalità nel suo browser Chrome che mira a fornire agli utenti una protezione più efficace contro gli attacchi di phishing. Le campagne di phishing, che coinvolgono siti Web fraudolenti o e-mail che si spacciano per fonti legittime, hanno causato danni significativi infettando i dispositivi con virus e portando a perdite finanziarie attraverso truffe. Con l'implementazione della Navigazione sicura avanzata, Google spera di aiutare gli utenti a evitare di cadere vittime di tali attacchi.

La Navigazione sicura avanzata, in precedenza una funzionalità opzionale, diventerà l'impostazione predefinita per gli utenti di Chrome come parte dell'aggiornamento del 15° anniversario del browser. Questa funzione confronta in tempo reale gli URL dei siti Web con un elenco costantemente aggiornato di siti dannosi archiviati sui server cloud di Google. Se viene trovata una corrispondenza, il sito Web viene bloccato e all'utente viene visualizzato un avviso.

Questo aggiornamento sostituisce la vecchia funzionalità di protezione dal phishing di Google chiamata Navigazione sicura, che memorizzava un elenco di siti Web dannosi localmente sul computer dell'utente. Tuttavia, questo approccio presentava dei limiti poiché non era in grado di rilevare i siti Web di phishing lanciati dopo l'ultimo aggiornamento. La Navigazione sicura avanzata risolve questo problema affidandosi ai server cloud di Google per una protezione aggiornata.

Interrompendo la vecchia funzionalità Navigazione sicura e rendendo Navigazione sicura avanzata l'impostazione predefinita, Google mira a ridurre il numero di tentativi di phishing non rilevati. L'azienda prevede un miglioramento del 25% nella protezione contro malware e minacce di phishing passando alla funzionalità avanzata.

Sebbene la Navigazione sicura avanzata offra una maggiore sicurezza, presenta potenziali problemi di privacy. Poiché la funzione utilizza un database archiviato sui server di Google, ogni URL visitato dall'utente viene inviato a Google per il controllo. Alcuni utenti si preoccupano della possibilità che Google utilizzi questi dati per scopi pubblicitari, sulla base delle passate pratiche di raccolta dati dell'azienda. Tuttavia, Google assicura agli utenti che i dati inviati tramite Navigazione sicura avanzata verranno utilizzati solo per la protezione dal phishing e non per altri scopi.

Google prevede di migrare tutti gli utenti alla Navigazione sicura avanzata nelle prossime settimane. Questo nuovo strumento nella lotta contro il phishing potrebbe fornire agli utenti una maggiore protezione, a condizione che le loro preoccupazioni sulla privacy siano affrontate.

