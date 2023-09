L'app Google Chrome riceve un'entusiasmante riprogettazione per il suo quindicesimo compleanno

Google festeggia il suo quindicesimo compleanno con un importante aggiornamento per l'app Google Chrome. Uno dei cambiamenti più grandi è l'introduzione del linguaggio di progettazione Material You, che consente maggiori opzioni di personalizzazione. Questo linguaggio di design è stato introdotto per la prima volta con Android 15 ed è stato elogiato per la sua capacità di trasformare l'aspetto dei telefoni Android.

Con il nuovo aggiornamento, gli utenti di Chrome possono ora accedere al pannello "Personalizza Chrome" in cui possono scegliere tra una gamma di colori per personalizzare la propria esperienza di navigazione. Queste opzioni di personalizzazione vengono salvate in base al profilo, rendendo più semplice per gli utenti con più profili distinguerli.

Oltre alle modifiche al design, è stato migliorato anche il menu Chrome per fornire un accesso più rapido alle estensioni di Chrome, a Google Translate e a Google Password Manager. Ciò renderà più conveniente per gli utenti accedere alle proprie funzionalità e servizi preferiti con pochi clic.

Anche il Chrome Web Store sta subendo una riprogettazione completa, con consigli personalizzati e raccolte curate di estensioni. Esiste anche una sezione di estensioni basate sull'intelligenza artificiale, che soddisfa la crescente popolarità degli strumenti basati sull'intelligenza artificiale.

Inoltre, Google sta aggiungendo nuove funzionalità a Chrome che miglioreranno l'esperienza di navigazione. Una di queste funzionalità è il pulsante "Cerca in questa pagina con Google", che apre un pannello laterale per la ricerca senza perdere la posizione attuale dell'utente. Ciò semplifica la ricerca di informazioni e l'esecuzione di ricerche senza interrompere il flusso di navigazione.

Google sta inoltre espandendo la sua Search Generative Experience (SGE), che mira a rivoluzionare il modo in cui le persone effettuano ricerche. Sebbene inizialmente la disponibilità fosse limitata, Google la sta ora aprendo ai test negli Stati Uniti. Questa funzionalità offre agli utenti uno sguardo sul futuro della ricerca e sulle innovazioni su cui Google sta lavorando.

Nel complesso, questi aggiornamenti all'app Google Chrome e al Chrome Web Store mirano a migliorare la personalizzazione, l'accessibilità e l'efficienza della navigazione da parte dell'utente. Grazie al linguaggio di progettazione Material You e alle funzionalità migliorate, gli utenti di Chrome possono aspettarsi un'esperienza di navigazione più personalizzata e conveniente.

