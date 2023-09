L'importanza dei sistemi a flusso laminare nel controllo della contaminazione

By

Un sistema a flusso laminare è essenziale per mantenere un ambiente pulito e privo di particelle. Si riferisce ad un flusso d'aria costante e uniforme che controlla ed elimina efficacemente la contaminazione da particolato.

All'interno di una cappa a flusso laminare, l'aria passa attraverso un prefiltro di alta qualità, rimuovendo le particelle più grandi. Passa quindi attraverso un sistema di ventilazione e un filtro ULPA, in grado di eliminare il 99.9998% delle particelle più grandi di 0.12 μm. Questa configurazione garantisce una protezione ottimale del prodotto e crea uno spazio di lavoro privo di particelle.

Esistono due classificazioni per il flusso laminare: Classe ISO 3 (FED Classe 1) per il flusso laminare verticale (VLF) e Classe ISO 4 (FED Classe 10) per il flusso laminare orizzontale (HLF). Gli armadi VLF assomigliano a camere bianche su scala più piccola, con unità ventilatore/filtro posizionate nel soffitto. La direzione del flusso laminare verso il basso migliora l'effetto della gravità, spazzando efficacemente le particelle fuori dall'involucro.

Gli armadi VLF sono adatti per processi sterili o sensibili alle particelle. Creano una zona pulita e sterile tra la superficie di lavoro e la faccia del filtro. Ad esempio, nelle procedure di composizione sterile, la preparazione di confezioni iniettabili o sterili viene effettuata sopra la superficie di lavoro.

Gli armadi HLF, invece, dirigono l'aria dal retro dell'armadio ed escono attraverso l'apertura anteriore. Anche se l'HLF potrebbe non incontrare ostruzioni significative all'interno dell'armadio, può soffiare sostanze verso il viso dell'operatore, ponendo potenziali rischi per la salute. Quindi sono da preferire gli armadi VLF in quanto offrono una maggiore protezione dell’operatore.

Le cappe a flusso laminare verticale presentano vantaggi come una maggiore protezione dell'operatore, richiedono meno spazio e una minore contaminazione incrociata degli oggetti sulla superficie di lavoro. Tuttavia, potrebbero richiedere una scaletta per cambiare i filtri e non possono avere oggetti o mani posizionati uno sopra l'altro.

Le cappe a flusso laminare orizzontale garantiscono una maggiore protezione del prodotto e una ridotta turbolenza sul piano di lavoro. Tuttavia, i campioni di grandi dimensioni possono ostruire il flusso laminare e soffiare fumi/polveri sul viso dell'operatore.

