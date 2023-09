La cinese Huawei lancia lo smartphone Mate 60 Pro+ in prevendita

La cinese Huawei Technologies ha introdotto in prevendita lo smartphone Mate 60 Pro+. Questa nuova aggiunta alla serie Mate evidenzia il successo dell'azienda tecnologica cinese nel superare le sanzioni statunitensi. A differenza del precedente lancio del Mate 60 Pro, Huawei non ha pubblicizzato in anticipo il Mate 60 Pro+. L'azienda ha annunciato sul suo negozio online ufficiale che i clienti potranno iniziare a effettuare ordini a partire dalle 10:08 (0208:9 GMT), con consegna prevista entro il XNUMX ottobre.

Le specifiche fornite da Huawei per il Mate 60 Pro+ sottolineano la sua capacità di connettersi a due satelliti contemporaneamente e la sua memoria interna più grande rispetto al Mate 60 Pro. L’azienda non ha però rivelato il prezzo dello smartphone. Secondo i test di velocità condivisi dagli acquirenti sui social media cinesi, il Mate 60 Pro+ ha dimostrato velocità di download che superano quelle di altri telefoni 5G di alto livello.

Un'analisi di smontaggio condotta da TechInsights ha rivelato che lo smartphone è alimentato dal nuovo chip Kirin 9000s, prodotto in Cina da Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC). Questa scoperta è vista come un importante passo avanti per Huawei, poiché l'accesso dell'azienda agli strumenti di chipmaking essenziali per la produzione di modelli di telefoni avanzati è stato fortemente limitato a causa delle sanzioni statunitensi dal 2019. In precedenza, Huawei poteva lanciare solo lotti limitati di modelli 5G utilizzando le scorte accumulate. patatine fritte.

Oltre al Mate 60 Pro+, Huawei ha presentato anche Huawei Mate X5, una nuova versione della sua serie di telefoni pieghevoli.

