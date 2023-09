La cinese Huawei Technologies lancia lo smartphone Mate 60 Pro+

La cinese Huawei Technologies ha iniziato le prevendite per il suo ultimo smartphone, il Mate 60 Pro+. Senza alcuna pubblicità preventiva, l'azienda ha annunciato sul suo negozio online ufficiale che avrebbe iniziato a ricevere ordini per il telefono. Le specifiche fornite per il telefono evidenziano la sua capacità di connettersi a due satelliti contemporaneamente e la sua memoria interna più grande rispetto al Mate 60 Pro. Il prezzo però non è stato reso noto.

Gli acquirenti in Cina hanno segnalato velocità di download impressionanti sul Mate 60 Pro, superando quelle dei telefoni 5G di fascia alta. Un'analisi di smontaggio del telefono condotta da TechInsights ha rivelato che è alimentato dal chip Kirin 9000s, prodotto da Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) in Cina. Questa scoperta è significativa per Huawei, poiché dal 2019 ha dovuto affrontare restrizioni sull’accesso agli strumenti per la produzione di chip a causa delle sanzioni statunitensi.

La capacità di Huawei di produrre modelli di telefoni avanzati è stata limitata e la società ha fatto affidamento sui chip accumulati per il lancio di lotti limitati di modelli 5G. L'introduzione del nuovo chip Kirin 9000s rappresenta una svolta per Huawei.

Oltre al Mate 60 Pro+, Huawei ha lanciato anche Huawei Mate X5, una nuova versione della sua serie di telefoni pieghevoli.

Nel complesso, il rilascio del Mate 60 Pro+ da parte di Huawei dimostra la resilienza dell'azienda di fronte alle sanzioni statunitensi. Offrendo funzionalità innovative e utilizzando chip prodotti a livello nazionale, Huawei continua a rimanere competitiva nel mercato degli smartphone nonostante le sfide continue.

Fonte:

– Sala stampa di Pechino

– TechInsights

Nota: questo articolo è un riassunto scritto basato sull'articolo originale. L'articolo originale non include collegamenti a siti Web specifici.