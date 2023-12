Cina ed Egitto collaborano al progetto della Stazione di ricerca lunare

Riepilogo: L'Egitto ha accettato di sostenere il piano cinese per la Stazione Internazionale di Ricerca Lunare (ILRS), garantendo alla Cina una vittoria diplomatica nella corsa per l'influenza nello spazio. L’accordo, firmato tra l’Amministrazione spaziale nazionale cinese e l’Agenzia spaziale egiziana, si basa sulla loro collaborazione esistente, con la quale la Cina ha lanciato in orbita un satellite egiziano. Questa mossa arriva mentre Cina e Stati Uniti competono per conquistare alleati nei rispettivi piani per inviare astronauti sulla Luna. La Cina ha cercato il sostegno di altre nazioni per il progetto ILRS e, sebbene abbia avuto meno successo degli Stati Uniti, ha compiuto progressi graduali. Oltre all’Egitto, la Cina ha firmato accordi con Sudafrica, Azerbaigian, Bielorussia e Pakistan.

La Cina ha fatto un significativo passo avanti nella sua ricerca per il dominio nell’esplorazione lunare, assicurandosi il sostegno dell’Egitto alla sua Stazione Internazionale di Ricerca Lunare (ILRS). La recente firma di un memorandum d'intesa tra l'Amministrazione spaziale nazionale cinese e l'Agenzia spaziale egiziana consolida la loro cooperazione sul progetto ILRS, che dovrebbe iniziare le operazioni entro il 2030. Collaborando al progetto, Cina ed Egitto mirano a promuovere un accordo condiviso futuro per l'umanità e mostrare la posizione della Cina come uno dei principali paesi nell'esplorazione spaziale.

Questo risultato segue il successo del lancio in orbita da parte della Cina di un satellite egiziano dal suo centro di lancio nel deserto del Gobi all'inizio di questa settimana. Il lancio non solo dimostra le capacità avanzate della Cina nella tecnologia spaziale, ma rafforza anche il legame tra le due nazioni.

Il tentativo della Cina di istituire l’ILRS ha intensificato la competizione con gli Stati Uniti nella corsa per mandare gli astronauti sulla Luna. Solo una settimana prima che la Cina si assicurasse il sostegno dell’Egitto, gli Stati Uniti celebravano una propria vittoria diplomatica ottenendo l’approvazione dell’Angola agli Accordi Artemis, un piano sostenuto dalla NASA per i principi dell’esplorazione lunare.

Mentre gli Stati Uniti si sono assicurati il ​​sostegno di alleati tradizionali come Canada, Giappone e Regno Unito, la Cina ha cercato attivamente collaborazioni con altre nazioni. Oltre all’Egitto, la Cina ha firmato accordi di cooperazione con Sudafrica, Azerbaigian, Bielorussia e Pakistan. Questi accordi avvicinano la Cina al suo obiettivo di espandere la propria influenza nell’esplorazione spaziale.

I passi avanti della Cina nell’esplorazione lunare segnano una pietra miliare significativa nelle sue ambizioni spaziali. Mentre il progetto ILRS continua a ottenere sostegno internazionale, la Cina si sta posizionando come attore chiave nell’esplorazione e nella cooperazione spaziale, gettando le basi per future scoperte e scoperte scientifiche.