La Cina estende il divieto sugli iPhone per i dipendenti pubblici e le aziende statali

Secondo quanto riferito, il governo cinese ha esteso il divieto sugli iPhone ai dipendenti del governo locale e alle aziende statali. Ciò fa seguito al precedente divieto annunciato per i dipendenti del governo centrale. Diverse agenzie hanno già intimato ai propri dipendenti di non portare l'iPhone al lavoro e si prevede che il divieto verrà ulteriormente esteso.

Si ritiene che il divieto sui prodotti Apple faccia parte degli sforzi di Pechino per ridurre la dipendenza dalla tecnologia statunitense. La Cina ha più di 150,000 aziende statali che impiegano oltre 56 milioni di persone. L’uso della tecnologia prodotta all’estero nei luoghi di lavoro legati al governo è stato limitato dal 2018, ma è stato recentemente ampliato per includere gli smartphone.

La notizia dell'estensione del divieto ha causato un calo del 6% delle azioni Apple. La Cina è uno dei mercati più grandi di Apple e genera quasi un quinto delle sue entrate. Tuttavia, gli analisti ritengono che l’impatto del divieto sulle entrate complessive di Apple sarà limitato, con uno scenario peggiore di un calo delle entrate del 4%.

Nonostante i divieti, la produzione di Apple rimane concentrata in Cina, dove circa il 90% dei suoi prodotti viene fabbricato. Tuttavia, la società ha accelerato i piani per diversificare la propria produzione al di fuori della Cina, con parte della produzione di iPhone 14 già spostata in India.

I divieti imposti dalla Cina ad Apple sono visti da alcuni analisti come misure di risposta alle restrizioni imposte alle aziende di telecomunicazioni cinesi, come Huawei, in altri paesi. Le continue tensioni geopolitiche tra Stati Uniti e Cina hanno comportato limitazioni da entrambe le parti, con gli Stati Uniti che limitano l’accesso della Cina ad attrezzature vitali e la Cina che cerca di diventare più autosufficiente nella produzione di semiconduttori.

Apple non ha ancora commentato il divieto esteso.

