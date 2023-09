Il nuovo problema tecnico di Apple Pay porta a saldi negativi dei conti

Un recente exploit che ha coinvolto Apple Cash e CashApp ha fatto sì che gli utenti si svegliassero con saldi di conto negativi. È stato scoperto che alcuni clienti erano in grado di trasferire fondi dal proprio conto CashApp ad Apple Pay, anche se il saldo CashApp era vuoto. Questi utenti hanno approfittato di questo problema tecnico per ottenere consegne DoorDash e altri servizi.

Giovedì diverse piattaforme di servizi finanziari, tra cui Apple Pay e CashApp, hanno subito interruzioni. La causa di queste interruzioni è ancora sconosciuta e non è chiaro se siano correlate. Gli utenti hanno riscontrato errori di pagamento e non sono stati in grado di accedere ai propri account per diverse ore. Tuttavia, i servizi sembrano tornare alla normalità man mano che le interruzioni vengono risolte.

Apple ha riconosciuto il problema con le transazioni Apple Cash giovedì sera e lo ha contrassegnato come risolto venerdì. Anche Square, la società madre di CashApp, ha affrontato la questione sulle sue pagine di supporto e sui social media. L'azienda ha chiarito che il problema non è stato causato dagli hacker.

Cash App ha segnalato problemi simili sul suo sito di supporto statunitense e ha consigliato ai clienti di evitare di riprovare eventuali transazioni non riuscite fino a quando il problema non fosse stato risolto. Tuttavia, venerdì mattina, Cash App ha informato i clienti che potevano aggiungere contanti ed effettuare acquisti con la loro Cash Card.

Alcuni utenti di social media che hanno approfittato dell'exploit hanno riferito che i loro account CashApp erano bloccati e che i loro account Apple Pay ora mostravano saldi negativi. Non è chiaro come verranno risolti questi saldi negativi.

