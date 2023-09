Il robot Sensiworm di GE Aerospace migliora la sicurezza degli aerei

GE Aerospace ha introdotto un robot all'avanguardia chiamato Sensiworm (Soft ElectroNics Skin-Innervated Robotic Worm) progettato per migliorare la sicurezza degli aerei. Dotato di telecamere, Sensiworm è costruito per ispezionare parti di aerei, in particolare motori, fornendo ulteriori capacità visive e uditive agli ingegneri. Strisciando attraverso gli spazi vuoti e le curve di un motore, Sensiworm è in grado di rilevare crepe e corrosione, inviando riprese video in diretta agli operatori umani.

Sebbene attrezzature avanzate siano già utilizzate per le ispezioni degli aeromobili, esistono delle limitazioni. Ad esempio, un boroscopio video non può ispezionare l'intera turbina di un motore poiché la gravità fa sì che la sua punta si stabilizzi naturalmente quando non è appoggiata contro una struttura all'interno del motore. In confronto, i robot semoventi come Sensiworm forniscono agli ingegneri un maggiore accesso ed eliminano la necessità di smontare un motore per un esame più attento.

"Con i compagni mini-robot come Sensiworm, gli operatori di servizio avrebbero più set di occhi e orecchie aggiuntivi per eseguire ispezioni sulle ali", ha affermato Deepak Trivedi, principale ingegnere di robotica presso GE Aerospace Research. Il design morbido e flessibile di Sensiworm gli consente di ispezionare ogni centimetro di un motore a reazione, trasmettendo dati in tempo reale sulle condizioni delle parti che gli operatori controllano regolarmente.

Attualmente Sensiworm è in grado solo di effettuare ispezioni, ma GE Aerospace prevede una versione futura del robot che possa anche eseguire riparazioni. Lo sviluppo di Sensiworm è stato possibile grazie a finanziamenti e partnership con SEMI Flex Tech, US Army Research Lab, Binghamton University e UES, Inc.

Anche se non è chiaro quando la versione finale senza vincoli di Sensiworm sarà pronta per l’implementazione, promette di essere uno strumento di sicurezza efficace per l’industria aeronautica. La General Electric ha già lavorato su un verme robotico per un altro scopo: scavare tunnel.

Fonte: questo articolo si basa sulle informazioni dell'articolo sorgente, ma non verrà fornito alcun URL.