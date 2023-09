Nintendo offre al doppiatore di Mario Charles Martinet un vero saluto

By

Nintendo ha pubblicato un breve video con il doppiatore di Mario di lunga data Charles Martinet e il dirigente Nintendo Shigeru Miyamoto, dando a Martinet un vero e proprio saluto mentre passa a un nuovo ruolo. Nel video, Martinet riflette sul tempo trascorso a dare la voce a Mario ed esprime il suo entusiasmo per il suo nuovo ruolo di ambasciatore di Mario.

Ad agosto, Nintendo aveva annunciato che Martinet avrebbe abbandonato la voce di Mario dopo 25 anni e avrebbe assunto un nuovo ruolo. Questo annuncio ha confermato le speculazioni secondo cui un nuovo doppiatore avrebbe preso il posto del personaggio nel gioco in uscita, Super Mario Bros. Wonder.

Sebbene Nintendo non abbia rivelato chi sarà la nuova voce di Mario, la società ha espresso la preferenza che i fan la scoprano da soli giocando e guardando i titoli di coda. Alcuni hanno ipotizzato che Martinet e Nintendo potrebbero aver avuto un litigio, ma il video pubblicato da Nintendo suggerisce che non ci siano rancori tra loro.

In qualità di ambasciatore di Mario, Martinet avrà l'opportunità di viaggiare per il mondo e interagire con i fan, condividendo la gioia del franchise di Mario. Sebbene sia agrodolce il fatto che Martinet non sarà più la voce di Mario nei giochi, i fan potranno comunque sperimentare di persona il suo entusiasmo e le sue battute iconiche.

È chiaro che Charles Martinet ha lasciato un segno indelebile nella comunità dei giocatori con la sua interpretazione di Mario. Mentre si imbarca in questa nuova avventura, i fan non possono che esprimere la loro gratitudine per il suo contributo a uno dei personaggi più amati dei videogiochi.

