L'importanza di un sandbox normativo statunitense per l'innovazione crittografica

La commissaria Caroline D. Pham della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti ha recentemente parlato al Cato Institute, sottolineando la necessità di un sandbox normativo statunitense per i mercati degli asset digitali. Ha sottolineato l'importanza di stare al passo con i tempi in un settore in rapida evoluzione e ha espresso preoccupazione per l'approccio "aspetta e vedi" adottato dagli Stati Uniti nei confronti della tecnologia blockchain e delle risorse digitali.

Nelle sue osservazioni, la commissaria Pham ha proposto il lancio del primo programma pilota statunitense per i mercati delle risorse digitali. Ha suggerito che questo programma pilota fungerebbe da sandbox normativo per testare, raccogliere dati ed esaminare l’innovazione in un quadro sicuro secondo le normative e le tutele esistenti.

Il commissario Pham ha sottolineato che altre giurisdizioni in tutto il mondo hanno già adottato sandbox normativi per incoraggiare la crescita e il progresso. Ha sottolineato la necessità che gli Stati Uniti adottino misure proattive e forniscano chiarezza normativa per le risorse digitali per garantire che siano adottati solidi guardrail. Ha affermato di essere stata la prima autorità di regolamentazione statunitense a proporre un quadro normativo completo per i mercati delle risorse digitali responsabili e ha sostenuto che la CFTC utilizzi la sua autorità esistente per sostenere l’innovazione.

Per affrontare le impegnative questioni legali associate ai sandbox normativi a livello federale, il commissario Pham ha proposto l’uso di programmi pilota. Ha sottolineato il successo dei programmi pilota in passato e la loro efficacia nell'esplorare in modo sicuro nuovi prodotti e strutture di mercato in evoluzione. Introducendo e perfezionando strategicamente nuove iniziative, i programmi pilota possono aiutare a ridurre al minimo i rischi e massimizzare le possibilità di successo.

Il commissario Pham ha raccomandato alla CFTC di avviare un’iniziativa pilota per i mercati degli asset digitali per garantire che gli Stati Uniti rimangano all’avanguardia. Ha sottolineato la necessità di raccogliere dati, esaminare le caratteristiche dei programmi pilota passati e sviluppare un approccio pragmatico alle risorse digitali e alla tokenizzazione. In questo modo, la CFTC può mantenere il suo mandato di promuovere mercati aperti, trasparenti, competitivi e finanziariamente solidi.

In conclusione, le osservazioni del Commissario Pham sottolineano l'importanza di un sandbox normativo statunitense per l'innovazione crittografica. Lanciando un programma pilota per i mercati delle risorse digitali, gli Stati Uniti possono creare un quadro sicuro per le tecnologie emergenti e le strutture di mercato all’interno delle normative e delle tutele esistenti, garantendo la crescita economica e la competitività nel mercato globale.

Fonte:

– Osservazioni della commissaria della CFTC Caroline D. Pham davanti al Cato Institute, stare al passo con i tempi: regolamentazione e competitività delle criptovalute