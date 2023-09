Perché non dovresti ignorare l'autenticazione a più fattori: un potente strumento contro le truffe

By

L’autenticazione a più fattori (MFA) è spesso vista come un fastidioso inconveniente che le persone tendono a ignorare, ma gli esperti di sicurezza informatica ne sottolineano fortemente l’importanza nella protezione da truffe e tentativi di hacking. Secondo Kyle Hanslovan, CEO di Huntress, una startup di sicurezza informatica, l’MFA è “la cosa più importante che puoi fare” per scoraggiare gli hacker.

L'MFA aggiunge un ulteriore livello di sicurezza al processo di accesso richiedendo agli utenti di verificare la propria identità attraverso metodi come la ricezione di un SMS o un'e-mail con un codice di verifica. Grazie a questo passaggio aggiuntivo, le possibilità che gli hacker ottengano accesso non autorizzato agli account personali sono notevolmente ridotte. Microsoft sostiene che l'MFA può prevenire il 99.9% degli attacchi informatici, mentre altri esperti stimano che la sua efficacia sia intorno al 50%.

Nonostante la sua comprovata efficacia, molte persone non apprezzano l’MFA a causa del disagio percepito di dover eseguire passaggi aggiuntivi al momento dell’accesso. Tuttavia, l’aumento degli attacchi di phishing negli ultimi anni evidenzia la necessità di misure di sicurezza più forti. Un sondaggio condotto da Duo Security ha rilevato che solo il 78% delle persone utilizza l’MFA per alcuni dei propri account online.

Le piccole imprese, in particolare, tendono a trascurare la richiesta ai propri dipendenti e clienti di utilizzare l’MFA. Ciò è preoccupante, poiché gli hacker prendono sempre più di mira le piccole imprese che spesso non dispongono di adeguate misure di sicurezza. Anche se le piccole imprese potrebbero non possedere le stesse risorse finanziarie delle aziende più grandi, la loro mancanza di sicurezza può renderle facili bersagli.

Hanslovan sottolinea che prendersi il tempo necessario per utilizzare l'MFA può fare una differenza significativa nella protezione da truffe e tentativi di hacking. Consiglia di utilizzare app di autenticazione come Duo Mobile o Google Authenticator, che generano codici più sicuri, o di utilizzare la tecnologia di riconoscimento facciale o delle impronte digitali per accedere agli account.

Gli hacker spesso prendono di mira gli obiettivi più facili e, implementando l'MFA, gli individui possono alzare il livello e diventare meno attraenti per gli hacker. Invece di correre più veloce dell’orso, come si suol dire, le persone che utilizzano l’MFA sono in vantaggio e hanno meno probabilità di soccombere ai tentativi di hacking.

Nel complesso, l’AMF è uno strumento potente che gli individui e le imprese non dovrebbero ignorare. Potrebbe richiedere alcuni passaggi aggiuntivi, ma la maggiore sicurezza che fornisce supera di gran lunga l’inconveniente.

