Le valute digitali delle banche centrali (CBDC) hanno il potenziale per rivoluzionare i pagamenti transfrontalieri. Sebbene gran parte della discussione sulle CBDC si sia concentrata sul loro impatto sul sistema monetario globale, il loro ruolo come strumento di pagamento transfrontaliero è di importanza sistemica. È probabile che questo caso d’uso ottenga un’adozione diffusa a causa della forte limitazione delle sanzioni finanziarie statunitensi sulla Russia.

A causa dell’esclusione dal sistema globale del dollaro statunitense, la Russia è stata costretta a esplorare accordi alternativi per il suo commercio internazionale. I regolamenti nelle valute nazionali dei partner commerciali e l'uso dello yuan cinese per i pagamenti con partner diversi dalla Cina stessa sono emersi come opzioni praticabili. Tuttavia, questi metodi di regolamento diversi dal dollaro sono costosi e inefficienti, il che li rende meno attraenti per i paesi che non sono stati sanzionati dagli Stati Uniti.

Le CBDC offrono una soluzione a questo problema fornendo un sistema di pagamento globale economico, rapido e sicuro. Consentendo pagamenti diretti peer-to-peer tra più giurisdizioni nella sicurezza del denaro della banca centrale, le CBDC possono mitigare il rischio di sanzioni imposte dagli Stati Uniti. La Banca dei regolamenti internazionali (BRI) ha condotto esperimenti riguardanti il ​​regolamento di fatture commerciali e operazioni in valuta estera su un'unica rete con CBDC di varie banche centrali, e i risultati sono stati promettenti. La BRI ritiene che la partecipazione diretta ai pagamenti transfrontalieri utilizzando le CBDC sia un obiettivo realistico e raggiungibile.

In Russia è già in corso lo sviluppo di una piattaforma CBDC basata su una nuova blockchain, denominata mBridge ledger. La Banca Centrale Russa (CBR) ha evidenziato la facilitazione dei pagamenti transfrontalieri come uno dei maggiori vantaggi del suo rublo elettronico pianificato. Il governo russo prevede un centro di regolamento comune a cui possano collegarsi piattaforme CBDC di diversi paesi, consentendo la creazione di un sistema multilaterale di compensazione e regolamento nelle valute nazionali.

Mentre alcuni paesi sviluppati, come la Svezia, sono stati cauti nel lanciare le proprie CBDC a causa delle preoccupazioni sulla stabilità finanziaria, l’approccio della Russia è stato più proattivo. La piattaforma CBDC russa è già stata realizzata e potrebbe essere pronta per la produzione entro i prossimi 12-24 mesi. Vale la pena monitorare questo sviluppo poiché potrebbe avere implicazioni per il futuro dei pagamenti transfrontalieri e del commercio internazionale.

– Le CBDC diventano crediti d’immagine globali: shutterstock.com

– “CBDC: un punto di vista mancante sulla 'detronizzazione del dollaro'” (articolo originale)