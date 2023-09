Sony presenta quattro nuovi display Crystal LED per applicazioni di produzione virtuale

Sony Electronics ha introdotto la serie VERONA, composta da quattro display LED a cristalli progettati specificamente per applicazioni di produzione virtuale. Questi display incorporano i più recenti progressi tecnologici e il contributo dei registi per offrire qualità ed efficienza superiori per gli effetti virtuali (VFX) incorporati nella fotocamera. Le tecnologie chiave utilizzate nello sviluppo dei display VERONA sono le tecnologie Deep Black e Anti-Reflection Surface. Insieme, queste tecnologie migliorano l’espressione del livello del nero e riducono al minimo la perdita di contrasto causata dalla luce proveniente dai pannelli LED adiacenti e dalle apparecchiature di illuminazione dello studio, riducendo così tempi e costi di post-produzione. Con un'elevata luminosità di 1,500 cd/m2 e un'ampia gamma di colori che copre oltre il 97% del DCI-P3, i display VERONA offrono un'esperienza visiva realistica. Inoltre, i display sono dotati di driver LED ad alte prestazioni che consentono frequenze di aggiornamento elevate fino a 7,680 Hz, riducendo al minimo gli artefatti della linea di scansione nelle riprese della telecamera.

Sony Electronics ha collaborato strettamente con i leader del settore per garantire la facilità di installazione e la versatilità dei display VERONA sui set di produzione. I display sono progettati con un design del cabinet 1:1, maniglie di facile presa, perni di posizionamento e un meccanismo di bloccaggio a leva che può essere azionato senza attrezzi. Possono anche essere adattati per progetti LED curvi, sospesi e impilabili, supportando più schermi fino a 23 piedi di altezza. Secondo Kevin O'Connor, Direttore senior delle soluzioni di produzione cinematografica di Sony Electronics, i display VERONA sono un componente essenziale per integrare perfettamente il regno reale e quello virtuale nelle produzioni virtuali.

La serie VERONA sarà presentata allo stand Sony durante il prossimo evento IBC ad Amsterdam e dovrebbe essere disponibile per l'acquisto nella primavera del 2024.

Fonte: Sony Elettronica

TECNO lancia il primo Flip Phone, il PHANTOM V Flip 5G, all'evento di punta

TECNO, un marchio tecnologico, ha annunciato il lancio del suo primo telefono a conchiglia, il PHANTOM V Flip 5G, al prossimo evento Flip in Style TECNO Flagship Product Launch 2023 che si terrà a Singapore il 22 settembre. Questo evento unirà l'estetica di livello lusso con tecnologie avanzate. L'introduzione del PHANTOM V Flip 5G dimostra l'impegno di TECNO nell'esplorare nuovi fattori di forma e nel ridefinire lo stile e la funzionalità dei telefoni flip. Il nuovo telefono a conchiglia è in linea con la strategia aziendale globale “Go Premium” di TECNO, che mira a creare una gamma di dispositivi premium integrando tecnologie avanzate con design eleganti.

Oltre al PHANTOM V Flip 5G, TECNO presenterà anche il suo nuovo laptop da 1 pollici TECNO MEGABOOK T2023 14, precedentemente lanciato all'IFA di Berlino 2023. Con queste nuove offerte di prodotti, TECNO mira a soddisfare i consumatori che apprezzano sia lo stile che la tecnologia all'avanguardia nei loro dispositivi.

Fonte: TECNO

Kandao presenta QooCam3, una action camera a 360 gradi

Kandao Technology ha recentemente presentato il suo ultimo prodotto, la QooCam3, una action cam a 360 gradi progettata per catturare avventure. La QooCam3 è dotata di doppi obiettivi fisheye in grado di catturare varie angolazioni, producendo splendidi video a 360 gradi in 5.7K 30FPS e foto panoramiche ad alta risoluzione da 62MP. Con un'ampia apertura F1.6 e due sensori da 1/1.55 pollici, la QooCam3 funziona bene in condizioni di scarsa illuminazione. La modalità DNG8 della fotocamera, combinata con il software RAW+, migliora ogni dettaglio catturando otto file in un fotogramma e unendoli, ottenendo la massima qualità dell'immagine.

Oltre alle sue funzionalità fotografiche e video, QooCam3 incorpora audio Ambisonic a 360 gradi, offrendo un suono spaziale e coinvolgente per completare le immagini. La fotocamera dispone inoltre dell'elaborazione Audio SuperSteady, che garantisce che la direzione del suono sia correttamente allineata con la rotazione della fotocamera durante le riprese. Altre caratteristiche degne di nota includono la stabilizzazione SuperSteady 2.0, la correzione orizzontale a 360 gradi, il grado di protezione IP68 contro l'acqua e la polvere, il controllo touch reattivo su un touchscreen LCD da 1.9 pollici e una batteria rimovibile a lunga durata da 1600 mAh.

La QooCam3 di Kandao è attualmente disponibile per l'acquisto al prezzo di $ 349.00.

Fonte: Tecnologia Kandao