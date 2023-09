CDT fornisce accesso digitale alle citazioni bibliografiche per i rapporti di ricerca

Il Center for Democracy and Technology (CDT) ha annunciato che offrirà ora l'accesso digitale alle citazioni bibliografiche associate ai suoi rapporti di ricerca. Questa nuova risorsa mira a rendere più semplice per i lettori l'accesso e il riferimento alle fonti utilizzate nel lavoro di CDT.

Fornendo l'accesso digitale ai file bibliografici, CDT si allinea alle pratiche delle riviste e di altri editori di ricerca che offrono questa funzionalità. È un passo verso l’obiettivo di condividere la conoscenza con il pubblico e dimostrare un impegno per la trasparenza.

Tutti i rapporti di ricerca CDT pubblicati in precedenza, così come i rapporti futuri, includeranno file in formato BibTeX (.bib) o RIS (.ris) autonomi per i riferimenti. Gli utenti possono trovare i collegamenti per il download di questi file nella parte inferiore di ciascuna pagina del rapporto.

Importando i file .bib o .ris nei sistemi di gestione dei riferimenti, gli utenti possono facilmente accedere e riutilizzare la raccolta di riferimenti per ulteriori scopi di ricerca. Il software di gestione dei riferimenti offre vari strumenti per organizzare e generare riferimenti basati su record bibliografici.

CDT riconosce che la sua ricerca si estende oltre le comunità politiche e di ricerca. L'organizzazione mira a sostenere l'interesse del pubblico più ampio per le risorse di ricerca tradizionali e questa nuova risorsa rappresenta un passo in quella direzione.

Oltre all'accesso digitale alle citazioni bibliografiche, CDT fornisce già quattro risorse supplementari relative alla sua ricerca. Queste risorse sono disponibili per chiunque sia interessato ad approfondire gli argomenti.

Per qualsiasi domanda riguardante l'uso di questa risorsa o altre richieste relative alla ricerca, le persone sono incoraggiate a contattare CDT via e-mail all'indirizzo [e-mail protetta].

Fonte:

– Centro per la Democrazia e la Tecnologia (CDT)