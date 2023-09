Pietrificato: il miglior podcast horror irlandese sale sul palco per il primo spettacolo dal vivo in assoluto

By

Il popolare podcast di antologia horror irlandese, Petrified, è destinato ad entusiasmare il pubblico con la sua prima esibizione dal vivo in Irlanda. Presentato da Peter Dunne e Liam Geraghty, Petrified ha affascinato gli ascoltatori grazie alla sua narrazione creativa e ai doppiatori di talento.

I podcast dal vivo rappresentano una sfida unica, poiché il mezzo deve coinvolgere efficacemente il pubblico e mantenere l'essenza dello spettacolo. Molti podcast dal vivo faticano a trovare il giusto equilibrio, lasciando gli ascoltatori disconnessi o incerti sull'autenticità delle battute. Tuttavia, i Petrified hanno vinto questa sfida, offrendo un'esperienza davvero spaventosa attraverso le loro esibizioni dal vivo.

Sebbene ogni episodio di Petrified sia una storia a sé stante, il podcast ha portato gli ascoltatori in una serie di ambientazioni uniche, tra cui una pantomima di Dublino, una tenuta di fantasmi e un call center. Tuttavia, un episodio particolare che risuona con il seguito di culto del podcast è "Melody's Story Hour".

A differenza di un tradizionale evento podcast dal vivo, "Melody's Story Hour" adotta un meta approccio. Invece di presentare gli host che leggono storie o conducono sessioni di domande e risposte, l'episodio si svolge all'interno di una registrazione podcast dal vivo. Mentre i membri del pubblico guardano il terrore svolgersi davanti a loro, si ritrovano presto invischiati nella storia, che si traduce in una svolta agghiacciante e soddisfacente.

Per soddisfare coloro che desiderano assaporare questa esperienza da brivido, i Petrified si stanno preparando per il loro secondo spettacolo dal vivo, questa volta a Dublino. Il prossimo evento, "Petrified Live", si svolgerà al The Laughter Lounge di Eden Quay, con la partecipazione degli attori di talento Ali Fox, Margaret McAulife e Anna Sheils-McNamee.

L'eccitazione riempie l'aria mentre lo scrittore di Petrified, Peter Dunne, ha condiviso i suoi pensieri sul prossimo podcast dal vivo, affermando: “Siamo così emozionati – e, giustamente, terrorizzati – di fare il nostro primo podcast dal vivo in Irlanda. Sarà una serata fantastica per i fan dello show e una perfetta introduzione a ciò che facciamo per chiunque sia nuovo a Petrified.

Se non vuoi perderti questa emozionante esperienza, prendi i tuoi biglietti per Petrified Live su laughterlong.com. Lo spettacolo inizierà alle 8:7, con l'apertura delle porte alle XNUMX:XNUMX. Rimani connesso con Petrified seguendo il loro account ufficiale su Instagram per gli ultimi aggiornamenti.

Fonti: Pietrificato, laughterlong.com