Dell e l'Università di Limerick collaborano alla ricerca sul cancro basata sull'intelligenza artificiale

Dell ha collaborato con l'Università di Limerick (UL) in Irlanda per promuovere la ricerca sul cancro utilizzando l'intelligenza artificiale (AI). La collaborazione è specificamente focalizzata sul miglioramento delle cure per i pazienti affetti da linfoma a cellule B, comprendendo diagnosi più rapide, trattamenti migliorati e migliori risultati a lungo termine.

Per raggiungere questo obiettivo, Dell ha sviluppato una piattaforma AI che utilizza i suoi più recenti array di storage e server PowerEdge. Questa piattaforma è stata integrata nell'ecosistema multicloud del Digital Cancer Research Center di UL e può creare gemelli digitali di pazienti. Questi gemelli digitali aiuteranno i ricercatori in vari modi, tra cui test accelerati sui biomarcatori per il cancro, acquisizione di informazioni più approfondite sui trattamenti adatti e sviluppo di terapie personalizzate basate sulle caratteristiche individuali del tumore.

Comprendendo ulteriormente la patogenesi di queste neoplasie, i ricercatori avranno anche l'opportunità di ideare approcci terapeutici innovativi. Ad esempio, possono studiare il ruolo del collagene nel microambiente del tumore nella diffusione delle cellule cancerose in tutto il corpo e nel sistema nervoso centrale.

Si prevede che la partnership tra Dell e UL farà avanzare la conoscenza sullo sviluppo del cancro e migliorerà le opzioni di diagnosi e trattamento disponibili per i pazienti affetti da cancro. Attraverso questa collaborazione, l’obiettivo è portare la ricerca clinica sul cancro a un nuovo livello, a vantaggio dei pazienti e degli operatori sanitari a livello globale.

Fonte: Università di Limerick (UL)

Definizioni:

1. Linfoma a cellule B: un tipo di cancro che colpisce i globuli bianchi chiamati cellule B. Può verificarsi in varie parti del corpo ed esistono sottotipi.

2. Test dei biomarcatori: processo di identificazione di molecole specifiche o cambiamenti genetici che indicano la presenza o la progressione di una malattia.

3. Gemelli digitali: rappresentazioni virtuali di oggetti o sistemi della vita reale che possono essere utilizzati per analisi, simulazione e ottimizzazione.

