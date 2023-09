Gli esperti mettono in guardia sui rischi per la sicurezza informatica e la privacy con la patente di guida digitale della California

La nuova patente di guida digitale della California ha sollevato preoccupazioni tra gli esperti di sicurezza informatica riguardo ai potenziali rischi per la sicurezza e la privacy. Dal suo lancio, avvenuto il 15 agosto, circa 100,000 californiani hanno già sottoscritto la licenza digitale sui propri smartphone. Tuttavia, gli esperti avvertono gli utenti che i loro dati potrebbero non essere completamente protetti dai furti. Adam Marré, Chief Security Officer della società di sicurezza informatica Arctic Wolf, osserva che la minaccia che individui non autorizzati possano accedere o rubare i dati degli utenti non è pari a zero. Pertanto, affidarsi interamente alla protezione approfondita dei dati degli utenti è eccessivamente ottimistico.

Per mitigare questi rischi, Marré suggerisce che il Dipartimento dei veicoli a motore (DMV) istruisca i titolari della patente sulle migliori pratiche per salvaguardare le loro identità digitali. Ciò include l’utilizzo di password complesse, l’abilitazione dell’autenticazione a due fattori e l’aggiornamento regolare di software e app di sicurezza. Tuttavia, il programma pilota della California attualmente non prevede un’opzione di autenticazione a due fattori per accedere alla licenza digitale.

Anche Alexis Hancock, della Electronic Frontier Foundation, sottolinea il potenziale impatto negativo delle licenze digitali sulle disuguaglianze sociali. Le persone con accesso limitato a Internet o coloro che non possono permettersi frequenti aggiornamenti dello smartphone potrebbero trovarsi ad affrontare l’emarginazione a causa della dipendenza dall’identificazione digitale. Inoltre, vi sono preoccupazioni circa il potenziale uso improprio dell’identificazione digitale, che potrebbe invadere la privacy individuale e contribuire alla creazione di un sistema di identificazione nazionale.

Programmi di licenza digitale simili in altri paesi hanno riscontrato problemi con gli ID mobili. Ad esempio, in Islanda gli adolescenti minorenni sono riusciti a falsificare le loro licenze digitali per entrare nei nightclub. Attualmente, le licenze digitali della California non sono accettate per l'acquisto di prodotti soggetti a limiti di età, ad eccezione delle linee TSA PreCheck in aeroporti selezionati.

Sebbene il DMV della California affermi che i dati personali della licenza digitale non vengono archiviati in modo permanente, la salvaguardia principale per le informazioni dell'utente è il codice di accesso del telefono dell'individuo. Altri stati negli Stati Uniti stanno sperimentando da anni le patenti di guida digitali, come l'Arizona, che consente agli utenti Apple di archiviare una versione digitale delle loro patenti nei loro portafogli Apple.

Nel complesso, mentre la California si avventura nel campo dell’identificazione digitale, è fondamentale affrontare i rischi per la sicurezza informatica e la privacy associati a queste licenze digitali e sviluppare misure per proteggere efficacemente i dati degli utenti.

Fonte:

– Il DMV della California offre ora patenti di guida "digitali". Come ottenere il tuo ID sul tuo telefono