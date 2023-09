La CAFC annulla le decisioni del PTAB nei casi Netflix e Apple

La Corte d'Appello del Circuito Federale degli Stati Uniti (CAFC) ha emesso due pareri precedenti, entrambe decisioni di vacante e di rinvio del Patent Trial and Appeal Board (PTAB).

Nel primo caso, Netflix, Inc. contro DivX, LLC, la CAFC ha stabilito che il PTAB ha abusato del suo potere discrezionale ritenendo che Netflix non avesse stabilito un analogo art. Il brevetto contestato rivendicava una funzionalità chiamata “funzionalità di gioco truccato”, che consente l’avanzamento rapido, il riavvolgimento e il salto di scena. Netflix ha sostenuto che le affermazioni sarebbero state ovvie alla luce dei riferimenti allo stato dell'arte, ma DivX ha affermato che i riferimenti non erano analoghi, poiché non riguardavano lo stesso campo di attività.

La CAFC non è stata d'accordo con il ragionamento del PTAB, affermando che Netflix aveva sufficientemente sostenuto che l'ambito di intervento sia per il brevetto che per i riferimenti allo stato della tecnica era lo stesso. La corte ha sottolineato che non è necessario utilizzare “parole magiche” per identificare il campo di attività e che il linguaggio generale può essere sufficiente. La CAFC ha rinviato il caso al PTAB per determinare se la tecnica anteriore fosse effettivamente analoga al brevetto in questione.

Nel secondo caso, Apple, Inc. contro Corephotonics, Ltd., la CAFC ha annullato due decisioni scritte finali del PTAB. Il brevetto in questione riguardava la creazione di “foto di ritratti”. Le parti non erano d'accordo sulla costruzione dei termini della rivendicazione e il PTAB alla fine ha adottato l'interpretazione del titolare del brevetto. Tuttavia, la CAFC ha ritenuto che questa interpretazione escluderebbe alcune forme di realizzazione descritte nella descrizione del brevetto. La corte ha stabilito che la costruzione proposta da Apple era più in linea con le prove intrinseche e ha rinviato il caso al PTAB per ulteriori procedimenti.

Entrambi i casi evidenziano l'importanza di analizzare adeguatamente opere d'arte analoghe e di interpretare correttamente i termini delle rivendicazioni. Le decisioni della CAFC forniscono indicazioni sugli standard che dovrebbero essere applicati in queste aree e chiariscono che non sono necessarie “parole magiche” per identificare il campo di intervento.