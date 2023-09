Bun 1.0 viene fornito come alternativa a Node.js e Deno

Il rilascio di Bun 1.0 segna un momento emozionante per gli sviluppatori che cercano un'alternativa veloce a Node.js e Deno. Bun, progettato per essere un sostituto immediato di Node.js, promette maggiore velocità e facilità d'uso. Durante un live streaming del rilascio, il team di Bun ha evidenziato le sue prestazioni impressionanti, scrivendo file fino a tre volte più velocemente di Node.js e leggendo i file alla stessa velocità.

Bun, creato da Oven, ha introdotto anche il toolkit Bun, di cui il runtime Bun è il fiore all'occhiello. Il runtime è un sostituto compatibile con le versioni precedenti di Node.js e ha la capacità di eseguire file Typescript e TSX senza dipendenze richieste. Uno dei principali vantaggi di Bun è la sua velocità, con tempi di avvio significativamente più rapidi rispetto a npm. Secondo Ashcon Partovi, product manager di Oven, npm impiega circa 150 millisecondi per avviare uno script su un MacBook Pro, mentre Bun si avvia in soli 30 millisecondi, fornendo un'esperienza istantanea.

Nei test di benchmarking, Bun ha sovraperformato sia Node.js che Deno. In un esempio, eseguendo un gestore HTTP che eseguiva il rendering di una pagina lato server con React, Bun ha gestito circa 68,000 richieste al secondo, rispetto alle 29,000 e 14,000 rispettivamente di Deno e Node.js. Un altro test ha dimostrato che Bun ha raggiunto richieste più elevate al secondo con connessioni simultanee, superando Node.js e Deno.

Sebbene la velocità sia un vantaggio significativo di Bun, gli sviluppatori dovrebbero considerare altri fattori quando scelgono un runtime. Deno, ad esempio, dà priorità alla sicurezza, consentendo agli sviluppatori di utilizzare i pacchetti della comunità senza preoccuparsi dei potenziali rischi del sistema. Node.js, d'altra parte, si è recentemente concentrato sul miglioramento delle prestazioni e della sicurezza. La competizione tra questi runtime evidenzia la natura in evoluzione dei runtime JavaScript.

Bun è ancora in fase di elaborazione, con il team attualmente al lavoro per rendere operativa la versione per Windows. Tuttavia, con le sue prestazioni impressionanti e la facilità d’uso, Bun mostra un grande potenziale come alternativa a Node.js e Deno.

