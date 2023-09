L’importanza di una solida impronta digitale per i marchi di cannabis

Nell’industria della cannabis in rapida crescita, ogni mercato ha le proprie normative, tassonomia della cannabis e preferenze di prodotto uniche. Questa natura iperlocale del settore richiede che i marchi di cannabis abbiano una solida impronta digitale per avere successo. Gli esperti del settore sottolineano la necessità di strategie basate sui dati, segmentazione del pubblico e coinvolgimento della comunità.

Randa McMinn, Chief Marketing Officer di Weedmaps, ha sottolineato l'importanza dell'attribuzione e del tracciamento dei dati. Capire quali canali e campagne funzionano e quali no è fondamentale per il successo. McMinn ha anche sottolineato il valore della segmentazione del pubblico, affermando che la messaggistica deve essere costruita pensando a un pubblico target specifico.

McMinn ha ulteriormente discusso l'importanza dei canali di performance e della diversificazione dei canali, in particolare nei settori regolamentati. È importante che i marchi di cannabis comprendano il rendimento dei diversi canali di marketing e diversifichino di conseguenza le loro strategie.

Dall’altro lato dell’equazione, McMinn ha sottolineato la necessità di una strategia di contenuto e di coinvolgimento della comunità. Ha affermato che, sebbene il panorama digitale sia in costante cambiamento, il motivo per cui le persone si uniscono per creare comunità online rimane coerente. Promuovere le comunità attorno alla passione per la cannabis è essenziale per costruire un marchio forte.

Carlos Pinto, Chief Commercial Officer di Leafly, ha messo in guardia dalla delicata danza tra contenuti innovativi e conformità. Bilanciare il rischio con contenuti innovativi è fondamentale, ma è importante che i brand rispettino le regole di ciascuna piattaforma. Pinto ha anche sottolineato il ruolo dell’educazione nel content marketing per i marchi di cannabis.

Quando si tratta di trovare un equilibrio tra conformità locale e un’immagine di marca coerente, l’adattabilità e la comprensione delle sfumature del mercato sono fondamentali. Costruire un’identità di marca flessibile e adattabile è essenziale per il successo nel settore della cannabis.

Nel complesso, avere una solida impronta digitale è fondamentale affinché i marchi di cannabis possano prosperare in un settore in continua evoluzione. Partecipare a eventi come la Benzinga Cannabis Capital Conference di Chicago, dove figure influenti condividono le loro intuizioni, può fornire preziose conoscenze a coloro che desiderano aprire la strada al panorama digitale del settore della cannabis.

