L’Air Force prevede di portare il comando e controllo basato sul cloud nel 2024

L'ufficiale esecutivo del programma integrativo dell'Air Force per il comando, controllo, comunicazioni e gestione della battaglia (C3BM), Briga. Il generale Luke Cropsey ha delineato i piani del servizio per portare agli operatori il comando e controllo basato su cloud e altre infrastrutture digitali entro il 2024. Tuttavia, questi piani dipendono dal fatto che l'Air Force riceva il suo budget in tempo. Cropsey ha affermato che se il budget viene ritardato, i progressi sugli sforzi cruciali, come il miglioramento dell’infrastruttura digitale per l’implementazione del comando e controllo basato su cloud, potrebbero essere ostacolati.

C3BM è stato istituito lo scorso anno per gestire l'Advanced Battle Management System (ABMS), che è una raccolta di tecnologie interconnesse e sensori in rete che consentono la trasmissione continua dei dati in tutto il dipartimento. L'ABMS è il contributo dell'Aeronautica Militare all'iniziativa Joint All Domain Command and Control (JADC2) del Pentagono, che mira a connettere reti, sistemi e sensori dal quartier generale al campo di battaglia.

Per comprendere le esigenze di comando e controllo operativo, l'Air Force ha inviato una squadra nella regione dell'Indo-Pacifico per uno studio durato un anno. Questa analisi ha guidato lo sviluppo di casi d'uso per gli ABMS. Il team ABMS sta inoltre collaborando con i comandanti per identificare i problemi operativi che possono essere risolti dal sistema.

Una componente significativa dell'ABMS è l'implementazione di una soluzione di comando e controllo basata su cloud denominata CBC2. Cropsey ha sottolineato che l’implementazione di CBC2 è una priorità assoluta e che sono in atto piani per installare la tecnologia in tre località sconosciute nel 2024. Tuttavia, il successo di CBC2 dipende dalla disponibilità dell’infrastruttura digitale per connettere il sistema in modo efficace.

Cropsey ha osservato che la riconciliazione dei tempi e della programmazione, nonché la complessità dell'integrazione di diversi elementi, pongono delle sfide. L’attenzione si concentrerà inizialmente sull’implementazione del CBC2 nei settori della difesa aerea prima di espandersi in teatri più grandi, come il Comando Indo-Pacifico o il Comando Europeo.

Se il budget viene ritardato oltre il secondo trimestre dell’anno fiscale 2024, sarà necessario apportare modifiche per altre priorità approvate. Tuttavia, Cropsey ha sottolineato che l'attuale piano di campo per CBC2 dovrebbe rimanere intatto.

Fonte:

– [Fonte 1]

– [Fonte 2]