Monzo lancia la funzionalità Investimenti, che consente agli utenti di investire con solo £ 1

Monzo, la banca digitale valutata 4.5 miliardi di dollari, ha introdotto una nuova funzionalità chiamata “Investimenti” che consente ai suoi clienti di investire in fondi selezionati dal colosso della gestione patrimoniale BlackRock. Ciò segna la prima incursione di Monzo nel mercato degli investimenti e fa parte degli sforzi dell'azienda per espandere i propri servizi finanziari e generare ulteriori flussi di entrate.

La funzione Investimenti consentirà agli utenti di iniziare a investire con solo £ 1, mettendo Monzo in concorrenza con banche affermate come Chase e startup più giovani come Chip, Moneybox e Plum. Il processo di richiesta è semplice: gli utenti idonei si uniscono a una lista d'attesa per accedere al prodotto e vengono quindi invitati a creare un fondo di investimento.

Monzo offre tre fondi gestiti da BlackRock: Careful, Balanced e Adventurous. Il fondo Careful ha un rischio e un rendimento bassi, il fondo Balanced ha un rischio e un rendimento medi e il fondo Adventurous prevede allocazioni a rischio più elevato con rendimenti potenziali maggiori.

Il CEO TS Anil ha dichiarato che Monzo ha deciso di introdurre la funzionalità di investimento per affrontare la mancanza di conoscenza e le barriere di accessibilità incontrate dagli inglesi quando si tratta di investire. Una ricerca commissionata da Monzo ha rivelato che il 69% della popolazione del Regno Unito non è sicura di dove cercare un prodotto di investimento accessibile e di facile utilizzo, e il 60% degli adulti sarebbe più propenso a investire se l’importo minimo di investimento fosse basso.

La funzione Investimenti apparirà nella sezione Risparmi e Investimenti nella schermata iniziale di Monzo e verrà gradualmente estesa a tutti i clienti idonei nelle prossime settimane. Tuttavia, i clienti in difficoltà finanziarie o in ritardo con il rimborso dei debiti non potranno aprire nuovi investimenti. Gli utenti avranno inoltre la flessibilità di apportare modifiche, annullare o ritirare i propri investimenti in qualsiasi momento.

Monzo ha attualmente oltre 8 milioni di clienti nel Regno Unito e mira ad espandersi in nuove aree di servizi finanziari per raggiungere la redditività dell'intero anno. La società ha riportato i suoi primi due mesi di redditività nel 2023.

La funzionalità Investimenti prevede una commissione fissa dello 0.59% al mese, composta da una commissione del fondo dello 0.14% e una commissione della piattaforma dello 0.45%.

Sebbene Monzo non sia la prima neobanca nel Regno Unito a offrire funzionalità di investimento, concorrenti come Starling Bank e Zopa non offrono ancora tali opzioni. Tuttavia, diverse piattaforme fintech come Revolut e Freetrade offrono già funzionalità di trading azionario. L'amministratore delegato di Monzo, TS Anil, ha respinto le affermazioni secondo cui la banca era in ritardo con la festa degli investimenti.

Fonte: CNBC