Scienziati brasiliani sviluppano un sensore innovativo per monitorare la presenza di antibiotici nell'acqua e negli alimenti

Gli scienziati del Centro per lo sviluppo di materiali funzionali (CDMF) in Brasile hanno creato con successo un sensore rivoluzionario in grado di rilevare la presenza dell'antibiotico metronidazolo negli organismi e nell'ambiente. La ricerca, recentemente pubblicata sul Journal of Molecular Liquids, mira ad affrontare l'accumulo di metronidazolo nel corpo, che può portare a vari problemi di salute. Il monitoraggio dei livelli di questo antibiotico nel sangue, nell’acqua, nella carne e nel latte è fondamentale per garantire la salute e la sicurezza pubblica.

Il sensore sviluppato dai ricercatori brasiliani combina polimeri magnetici fluorescenti multifunzionali a impronta molecolare (MFMIP) con un composito di riferimento non impresso. Nei test condotti su campioni di acqua, il sensore ha mostrato una sensibilità eccezionale e vantaggi pratici, tra cui capacità di analisi in tempo reale e facilità d'uso. Queste caratteristiche rendono il sensore uno strumento promettente per il monitoraggio dei livelli di metronidazolo in diversi ambienti.

Il team di ricercatori coinvolti in questo studio comprende Laís Mendes Alvarenga, Luciano Sindra Virtuoso, Cristiane dos Reis Feliciano, Bruno Giordano Alvarenga, Hauster Maximiler Campos de Paula, Yara Luiza Coelho, Luís Henrique Mendes da Silva, Luiz Fernando Gorup e Mariane Gonçalves Santos . La loro collaborazione ha portato a un progresso significativo nella tecnologia di monitoraggio degli antibiotici.

Questo sensore innovativo ha il potenziale per rivoluzionare il modo in cui vengono monitorati i livelli di antibiotici nell’acqua e nelle fonti alimentari. Fornendo un metodo sensibile e pratico per rilevare il metronidazolo, questo sensore potrebbe contribuire alla salute e al benessere generale delle persone che consumano queste risorse. Lo sviluppo e l'applicazione di un tale sensore sottolineano l'importanza della ricerca e dell'innovazione continue nell'affrontare le preoccupazioni relative all'ambiente e alla salute pubblica in tutto il mondo.

Sono in corso ulteriori studi per esplorare le applicazioni più ampie di questo sensore e per sviluppare tecnologie simili per il monitoraggio anche di altri antibiotici. Poiché la resistenza agli antibiotici e la contaminazione continuano a essere problemi urgenti, lo sviluppo di strumenti e strategie di monitoraggio avanzati è fondamentale per mitigare i rischi potenziali e garantire la sicurezza delle nostre risorse idriche e alimentari.