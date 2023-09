Il nuovo regolamento europeo obbliga Apple ad adottare la ricarica USB-C per iPhone 15

Apple ha annunciato che la sua nuova linea di prodotti, l'iPhone 15, sarà dotata di porte USB-C invece della porta Lightning proprietaria. Questa mossa arriva in risposta a una nuova norma approvata dalle autorità di regolamentazione europee che impone l’uso della ricarica USB-C su tutti i dispositivi elettronici, compresi gli smartphone. La modifica mira a ridurre i rifiuti elettronici e a rendere i cavi di ricarica più compatibili su più dispositivi.

Apple si è tradizionalmente posizionata come il principale custode della sua vasta base di utenti, ma ora si trova ad affrontare una crescente pressione da parte delle autorità di regolamentazione di tutto il mondo. Oltre al requisito USB-C, Apple si trova ad affrontare nuove regole in Europa che la costringeranno a consentire la vendita di app per iPhone al di fuori del suo App Store. La società è anche oggetto di indagine negli Stati Uniti per aver impedito ad altri di utilizzare la funzionalità tap-to-pay dell'iPhone, ed è in corso un giro di vite sull'uso dell'iPhone nei luoghi di lavoro cinesi.

Sebbene queste sfide normative arrivino in un momento in cui Apple sta cercando di rilanciare la propria attività in un contesto di calo delle vendite di iPad e Mac, l’azienda è ancora una forza dominante nel mercato degli smartphone. L'iPhone continua a rappresentare più della metà delle entrate totali di Apple e l'azienda vende oltre 200 milioni di iPhone all'anno.

La gamma iPhone 15 include numerosi miglioramenti e nuove funzionalità, come fotocamere migliori, bordi più piccoli attorno allo schermo e la possibilità di registrare video tridimensionali. I modelli Pro di fascia alta presentano anche un corpo in titanio più leggero e prestazioni migliorate con un processo di produzione all'avanguardia. Apple ha anche aumentato del 9% il prezzo del suo modello di punta, l'iPhone Pro Max.

Apple ha anche presentato gli aggiornamenti alle sue offerte Apple Watch, incluso l’orologio Series 9 che consente agli utenti di rispondere alle telefonate toccando due volte il pollice e l’indice insieme. L'Apple Watch Ultra, rivolto agli appassionati di outdoor, presenta uno schermo più luminoso e nuove funzionalità per i ciclisti.

Nel complesso, anche se le modifiche alla gamma iPhone potrebbero non essere rivoluzionarie, forniscono incentivi sufficienti per l'aggiornamento agli utenti con dispositivi più vecchi. Tuttavia, Apple dovrà affrontare il crescente controllo da parte delle autorità di regolamentazione di tutto il mondo per mantenere la propria posizione sul mercato.

Fonti: Nessuna