Apple annuncerà la sua ultima linea di iPhone all'evento "Wonderlust" che si terrà presso la sua sede nella Silicon Valley. Sebbene siano state rivelate poche informazioni sui nuovi iPhone, si prevede che l'azienda si concentrerà sul miglioramento delle prestazioni e sull'implementazione di un caricabatterie universale. Questo passaggio a un caricabatterie universale è conforme a una legge dell’Unione Europea che diventerà obbligatoria in Europa il prossimo anno.

L’introduzione dell’iPhone 15 arriva in un momento in cui Apple si trova ad affrontare le sfide del mercato cinese, dove i rapporti suggeriscono che il governo sta vietando ai dipendenti pubblici di utilizzare i suoi telefoni. Sebbene ciò possa avere un impatto minimo sulle vendite, evidenzia le preoccupazioni sulla dipendenza di Apple dalla Cina per la produzione in un contesto di crescenti tensioni diplomatiche tra Stati Uniti e Cina.

Negli ultimi trimestri, Apple ha registrato un calo delle vendite di iPhone a causa dell'aumento dei prezzi, che ha portato i clienti a ritardare l'aggiornamento ai modelli più recenti. Per risolvere questo problema, molte voci suggeriscono che Apple adotterà una porta USB-C universale per la ricarica e il trasferimento dei dati, in sostituzione dei connettori Lightning. Questa modifica è in linea con la legge dell’UE che impone USB-C come caricabatterie standard per tutti i nuovi smartphone, tablet e fotocamere a partire dalla fine del 2024.

I politici dell’Unione Europea sostengono che questa regola semplificherà la vita degli europei, ridurrà i rifiuti elettronici e abbasserà i costi per i consumatori. Apple utilizza già le porte di ricarica USB-C sui suoi iPad e laptop, ma ha resistito al passaggio agli iPhone, citando preoccupazioni circa il soffocamento dell’innovazione e la compromissione della sicurezza. Tuttavia, il passaggio a USB-C è ormai considerato inevitabile.

Oltre al cambio del caricabatterie, Apple dovrebbe introdurre miglioramenti alle fotocamere e ai chip dell’iPhone, insieme a potenziali aumenti di prezzo per i suoi modelli Pro. Il successo dell’iPhone 15 sarà fondamentale per le prestazioni di Apple nel prossimo anno, poiché l’azienda mira a ritrovare slancio dopo alcuni trimestri poco brillanti.

Nonostante le preoccupazioni per le restrizioni cinesi sugli iPhone, i dirigenti Apple hanno evidenziato un aumento delle vendite nel mercato cinese durante un periodo di declino generale. Gli analisti stimano che un potenziale divieto influenzerebbe una frazione delle vendite di iPhone in Cina. Tuttavia, è chiaro che la Cina rimane un mercato importante per Apple, e qualsiasi sentimento negativo da parte del governo cinese è motivo di preoccupazione.

