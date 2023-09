La potenziale vendita di Gearbox Entertainment segnala una ristrutturazione all'interno del gruppo Embracer

By

Gearbox Entertainment, il rinomato sviluppatore ed editore di giochi responsabile di serie popolari come Borderlands, Remnant e Homeworld, potrebbe presto separarsi dalla sua società madre, Embracer Group. I rapporti indicano che Embracer Group sta valutando la possibilità di vendere Gearbox Entertainment come parte del suo piano di ristrutturazione in corso.

Embracer Group ha ottenuto riconoscimenti negli ultimi anni per le sue numerose acquisizioni di sviluppatori, editori e proprietà intellettuali. Tuttavia, questa tendenza è stata invertita a seguito di un accordo fallito con Savvy Games Group, finanziato dal governo dell’Arabia Saudita. Le conseguenze hanno visto l'Embracer Group licenziare gli sviluppatori e chiudere gli studi, con la chiusura più recente quella di Volition, responsabile dell'acclamata serie Saints Row.

Sebbene Embracer Group non abbia commentato ufficialmente la questione, un'e-mail interna del responsabile delle comunicazioni di Gearbox, Dan Hewitt, ottenuta da Bloomberg, conferma la potenziale vendita o ristabilimento di Gearbox Entertainment come entità indipendente. Hewitt afferma che "il caso di base è che Gearbox rimanga parte di Embracer", ma menziona anche che si stanno prendendo in considerazione altre opzioni. Il destino di Gearbox Entertainment rimane incerto e probabilmente seguiranno speculazioni nelle prossime settimane.

Nonostante il successo di giochi come Borderlands 3 e Remnant II, l'idea di Embracer Group di separarsi da Gearbox Entertainment indica un cambiamento nella strategia di crescita dell'azienda. Le prossime settimane e i prossimi mesi saranno cruciali per determinare il futuro di Gearbox, che è diventata un'azienda da monitorare da vicino.

