Bonitasoft riconosciuta come leader nel software di automazione dei processi digitali

Bonitasoft, leader nel software DPA (Digital Process Automation), è stato riconosciuto da Quadrant Knowledge Solutions come leader tecnologico nella sua analisi SPARK Matrix. La matrice SPARK fornisce un'analisi dettagliata del mercato globale del software DPA, comprese le dinamiche di mercato, le principali tendenze, il panorama dei fornitori e il posizionamento competitivo.

Bonitasoft offre una piattaforma completa per automatizzare il flusso di lavoro e i processi aziendali. La piattaforma consente agli utenti di progettare, modellare, implementare e monitorare i processi aziendali, consentendo l'eccellenza operativa, una migliore esperienza del cliente e un rapido adattamento alle mutevoli richieste del mercato. Grazie alle sue ampie capacità, alle referenze dei clienti e alla piattaforma cloud-native, Bonitasoft ha ricevuto ottime valutazioni in termini di eccellenza tecnologica e impatto sui clienti.

Uno dei punti di forza di Bonitasoft è la sua estensibilità. La piattaforma può essere distribuita in locale o nel cloud e supporta Java, consentendo agli sviluppatori di risolvere problemi complessi utilizzando numerosi punti di estensione. La community Bonitasoft, un ecosistema open source, consente a sviluppatori e professionisti di apprendere, discutere e accedere alle applicazioni gratuitamente. Ciò elimina la dipendenza dalla tecnologia proprietaria e fornisce un'esperienza sostenibile per gli utenti.

Il CEO di Bonitasoft, Charles Souillard, ha espresso orgoglio di essere riconosciuto come leader tecnologico nella matrice Quadrant Knowledge SPARK. Ha sottolineato l'impegno di Bonitasoft nei continui investimenti in ricerca e sviluppo per fornire agli sviluppatori gli strumenti necessari per accelerare il time-to-market per le applicazioni di processo e i progetti di automazione.

Il software di Digital Process Automation è definito come una suite di strumenti e tecnologie che consentono alle organizzazioni di automatizzare il flusso di lavoro e i processi aziendali. Offre una piattaforma centralizzata per progettare, modellare, implementare e monitorare i processi aziendali per raggiungere l'eccellenza operativa e una migliore esperienza del cliente. Sfruttando AI/ML, RPA e l'automazione del flusso di lavoro, il software DPA riduce le attività manuali, migliora l'efficienza operativa e migliora la produttività complessiva.

L'integrazione di RPA con il software DPA facilita la collaborazione senza soluzione di continuità, migliorando la produttività della forza lavoro. Inoltre, l’ascesa di piattaforme low-code o no-code consente agli sviluppatori cittadini di creare e implementare processi automatizzati senza una conoscenza approfondita della codifica. Le organizzazioni che sfruttano questi progressi ottengono un vantaggio competitivo e spingono avanti il ​​mercato.

In conclusione, il riconoscimento di Bonitasoft come leader nel software di automazione dei processi digitali evidenzia le loro capacità complete, le convincenti referenze dei clienti e l'impegno per l'innovazione. Fornendo una piattaforma che consente alle organizzazioni di automatizzare i propri processi e migliorare l'efficienza operativa, Bonitasoft consente alle aziende di raggiungere i propri obiettivi di trasformazione digitale.

Definizioni:

– Software DPA (Digital Process Automation): suite di strumenti e tecnologie che automatizzano il flusso di lavoro e i processi aziendali.

– Matrice SPARK: un metodo di analisi e classificazione della concorrenza utilizzato da Quadrant Knowledge Solutions.

Fonte:

– Comunicato stampa Bonitasoft – Quadrant Knowledge Solutions

– Soluzioni di conoscenza del quadrante