Star Trek: Infinite: un punto di svolta per i Trekkie e gli appassionati di strategia

Paradox Interactive e Nimble Giant Entertainment hanno unito le forze per lanciare un gioco che rivoluzionerà i quadranti Alpha e Beta. Intitolata Star Trek: Infinite, questa nuova simulazione spaziale è concessa in licenza da Paramount Consumer Products e sarà disponibile per utenti Mac e PC il 12 ottobre 2023.

Per gli appassionati esploratori dello spazio, c'è l'opportunità di preordinare il gioco e ottenere vantaggi esclusivi. Questi includono opzioni per le uniformi di Star Trek: Lower Decks, l'accesso alla USS Cerritos, una nave scientifica progettata per le nazioni minori nella modalità Secondo Contatto e un'esclusiva linea vocale di consigliere Klingon.

Per un'esperienza premium, la Digital Deluxe Edition (DDE) offre molto più del semplice gioco principale. Include un artbook digitale, la colonna sonora ufficiale e un pacchetto musicale in-game con brani classici dell'universo di Star Trek.

Ambientato decenni prima di Star Trek: The Next Generation, Star Trek: Infinite consente ai giocatori di prendere il controllo della fazione scelta: la Federazione Unita dei Pianeti, l'Impero Stellare Romulano, l'Unione Cardassiana o l'Impero Klingon. I giocatori sperimenteranno la politica galattica, l'economia dell'impero e si impegneranno in scenari di primo contatto con specie sconosciute. Il gioco rimane fedele alla tradizione di Star Trek introducendo nuove trame da esplorare.

Star Trek: Infinite verrà lanciato il 12 ottobre 2023 per utenti Mac e PC. I fan del franchise non vedono l'ora di immergersi nell'universo di Star Trek e forgiare il proprio percorso nella galassia. Vivi a lungo e prospera, giocatori!

