La Banca d'Inghilterra chiede un dibattito nazionale sulle preoccupazioni relative alla privacy del dollaro digitale

La vicegovernatrice designata della Banca d'Inghilterra (BoE), Sarah Breeden, ha chiesto un "conversazione nazionale" per affrontare le preoccupazioni del pubblico relative alle implicazioni sulla privacy di una versione digitale della sterlina. La BoE e il ministero delle Finanze del Regno Unito stanno esplorando la possibilità di introdurre una sterlina digitale nel prossimo futuro. Tuttavia, i critici sostengono che una valuta digitale potrebbe consentire ai governi di monitorare le abitudini di spesa dei singoli individui e complicare le transazioni in contanti.

Breeden ha sottolineato la necessità di affrontare le preoccupazioni relative alla privacy e di promuovere un dialogo aperto sull'argomento. Ha sottolineato che una sterlina digitale servirà da base per tutte le transazioni digitali, garantendo la fiducia nella valuta. Tuttavia, ha riconosciuto che esistono sfide nella gestione della privacy e nella definizione del ruolo dello Stato in relazione a una valuta digitale.

Anche Breeden ha riconosciuto le preoccupazioni sulla privacy relative alla programmabilità, il che ha sottolineato la necessità di stabilire una legislazione chiara e termini e condizioni per affrontare queste preoccupazioni.

Breeden ha inoltre sottolineato che anche la privacy dovrebbe essere una priorità quando si considerano le valute digitali del settore privato. Ha sottolineato che undici paesi hanno già lanciato versioni digitali delle loro valute e anche la Federal Reserve americana sta valutando la possibilità.

L’impatto sulla stabilità finanziaria è un’altra considerazione chiave per Breeden. Le risposte alla consultazione pubblica sulla sterlina digitale saranno pubblicate entro la fine dell’anno, fornendo ulteriori approfondimenti su vari aspetti della proposta.

Vale la pena notare che Breeden ha respinto l’idea che una valuta digitale eliminerebbe la disponibilità di contanti, come suggerito dai critici.

Fonti: Reuters

Definizioni:

– Sterlina digitale: una versione digitale della valuta del Regno Unito, la sterlina.

– Banca d'Inghilterra (BoE): la banca centrale del Regno Unito.

– Preoccupazioni relative alla privacy: preoccupazioni relative alla protezione delle informazioni personali e ai diritti individuali alla privacy.

– Programmabilità: la capacità di scrivere codice o istruzioni per un computer o un sistema digitale per eseguire funzioni o compiti specifici.

– Stabilità finanziaria: la condizione in cui un sistema finanziario, come un sistema bancario, è in grado di resistere agli shock e mantenere il proprio funzionamento.

– Consultazione pubblica: il processo di ricerca di input o feedback del pubblico su un particolare argomento o proposta.

