Quota di abbonamento per rottami BMW per seggiolini auto riscaldati

La BMW ha deciso di eliminare la controversa tariffa di abbonamento per i seggiolini auto riscaldati che l'anno scorso aveva suscitato scalpore tra i clienti. La casa automobilistica tedesca ha dovuto affrontare una reazione negativa quando ha introdotto una tariffa mensile di 18 dollari per i sedili riscaldati, una caratteristica che in precedenza era prevista come standard. La mossa ha spinto una comunità di hacker a offrire i propri servizi per sbloccare la funzionalità per coloro che non sono disposti a pagare un extra.

Mentre i conducenti statunitensi non sono stati interessati dall’opzione di solo abbonamento, i proprietari di BMW in Germania, Regno Unito e altri paesi hanno dovuto decidere se pagare un extra per i sedili riscaldati. Tuttavia, in una recente intervista con Autocar, il membro del consiglio di amministrazione BMW per le vendite e il marketing, Pieter Nota, ha annunciato che ora i sedili riscaldati possono essere acquistati o rifiutati al momento dell'acquisto.

Nota ha spiegato che la decisione di abolire il canone di abbonamento è stata determinata dalla scarsa accettazione da parte degli utenti e dalla scarsa percezione dei clienti. “La gente ha la sensazione di aver pagato il doppio, il che in realtà non è vero, ma la percezione è la realtà”, ha affermato Nota. Ha riconosciuto che, sebbene la BMW volesse fornire un servizio extra offrendo la possibilità di attivare i sedili riscaldati in un secondo momento, ciò non ha avuto una buona risonanza con i clienti.

La controversia ha suscitato ancora più attenzione quando due legislatori statunitensi, Paul Moriarty e Joe Danielsen, hanno espresso la loro preoccupazione e hanno preso in considerazione l’idea di vietare la pratica. Sostenevano che le case automobilistiche non dovrebbero addebitare ai consumatori un canone di abbonamento per le funzionalità già installate sul veicolo al momento della vendita. Moriarty e Danielsen credevano che tali pratiche commerciali servissero principalmente ad aumentare i profitti aziendali e mirassero a proteggere i consumatori dall'aumento dei costi.

Nel complesso, la decisione di BMW di eliminare la tariffa di abbonamento per i sedili riscaldati è una mossa positiva che risponde al feedback dei clienti e garantisce un processo di acquisto più trasparente per i suoi veicoli.

Fonte:

– Quota di abbonamento rottami BMW per seggiolini auto riscaldati, Autocar