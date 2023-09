SIX annuncia l'approvazione normativa per i derivati ​​sugli asset digitali di BME Clearing

SIX, un fornitore svizzero di servizi finanziari, ha annunciato che BME Clearing, la controparte centrale spagnola (CCP), ha ottenuto l'approvazione normativa dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) per compensare futures su Bitcoin ed Ethereum. Ciò segna una pietra miliare significativa nell'ecosistema delle risorse digitali e dimostra l'impegno di SIX verso l'innovazione e la sicurezza.

BME Clearing introdurrà un nuovo segmento chiamato Digital Asset Derivatives, rivolto agli investitori istituzionali. Questo segmento fornirà un ambiente sicuro e altamente regolamentato per la negoziazione, la compensazione e il regolamento in contanti dei futures su asset digitali. L’introduzione di questo segmento è in risposta alla crescente domanda da parte delle istituzioni per un accesso regolamentato alle risorse digitali.

José Manuel Ortiz, responsabile delle operazioni di compensazione e pronti contro termine di SIX, ha espresso il suo compiacimento per l'approvazione normativa di questo nuovo segmento. Ha sottolineato che questo traguardo riflette l'impegno di SIX nel dare potere a istituzioni, clienti e investitori con soluzioni innovative. L'obiettivo è contribuire alla continua crescita dell'ecosistema delle risorse digitali e garantire un'esperienza di trading sicura ed efficiente per tutti i clienti.

Ottenendo l'approvazione normativa, BME Clearing è in grado di offrire alle istituzioni una via regolamentata per accedere ad asset digitali come Bitcoin ed Ethereum. Questa mossa è in linea con il crescente interesse e l’adozione delle criptovalute tra gli investitori istituzionali.

Nel complesso, l'approvazione concessa dalla CNMV a BME Clearing rappresenta uno sviluppo significativo che rafforza l'impegno di SIX per l'innovazione e la sicurezza nell'ecosistema degli asset digitali. Con l'introduzione del segmento Digital Asset Derivatives, BME Clearing mira a fornire agli investitori istituzionali un ambiente sicuro e regolamentato per la negoziazione di futures su asset digitali.

