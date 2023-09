Apple si appresta ad annunciare iPhone 15 Pro con chassis più leggero e durata della batteria più lunga

By

In un entusiasmante aggiornamento, Mark Gurman di Bloomberg ha rivelato cosa aspettarsi dal prossimo evento di settembre di Apple, dove è previsto l'annuncio dell'attesissimo iPhone 15 Pro. Secondo Gurman, un cambiamento significativo del nuovo modello è il passaggio dall'acciaio inossidabile al titanio per i lati del telaio, con conseguente peso complessivo più leggero e un design più elegante.

Secondo le fonti, i modelli iPhone 15 Pro saranno circa il 10% più leggeri rispetto ai loro predecessori. Si tratta di un gradito cambiamento rispetto agli anni precedenti, quando gli iPhone erano diventati più spessi e pesanti per ospitare batterie più grandi. È interessante notare che la riduzione del peso non comprometterà la durata della batteria. Grazie ai miglioramenti in termini di efficienza del nuovo chip A3 da 17 nanometri, gli utenti possono aspettarsi una durata della batteria ancora più lunga rispetto ai modelli precedenti.

I modelli Pro vanteranno anche un vantaggio in termini di prestazioni, poiché Apple li doterà di un chip A17 più veloce basato sul nuovo processo di produzione a 3 nanometri e di memoria aggiuntiva. Il nuovo chip migliorerà le prestazioni di CPU e GPU, garantendo prestazioni più scattanti. Tuttavia, il punto forte sarà senza dubbio il miglioramento della durata della batteria. Si prevede che Apple pubblicizzerà un paio d'ore extra di durata della batteria per l'iPhone 15 Pro, il che rappresenta un miglioramento significativo considerando le lamentele di alcuni clienti sulla durata della batteria sui precedenti modelli di iPhone 14 Pro.

Vale la pena notare che il chip A17 sarà esclusivo dei modelli Pro, mentre il modello base iPhone 15 e iPhone 15 Plus presenterà il chip A16 dei telefoni Pro dello scorso anno. Ciò mantiene la strategia di Apple di offrire differenziatori di prestazioni tra i diversi modelli di iPhone.

L'evento Apple iPhone 15 è previsto per martedì 12 settembre alle 10:XNUMX PT. Resta sintonizzato per ulteriori aggiornamenti e annunci da parte di Apple.

Fonte:

– Bloomberg (Mark Gurman)