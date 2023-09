Bill Gates prenota un ristorante stellato Michelin per una Diet Coke

Bill Gates, il miliardario cofondatore di Microsoft, ha la reputazione di semplicità quando si tratta di cibo. Nonostante la sua vasta ricchezza, Gates opta spesso per un cheeseburger a pranzo ed è noto per avere una predilezione per la Diet Coke. In effetti, il suo amore per la bevanda gassata supera anche i pasti dei ristoranti più prestigiosi.

Il rinomato chef spagnolo stellato Michelin Jordi Cruz ha recentemente condiviso un divertente incontro avuto con Gates nel suo pluripremiato ristorante di Barcellona, ​​ABaC. Gates aveva prenotato l'intero ristorante per due giorni, portando con sé il suo entourage di 25 guardie del corpo. Tuttavia, tra i piatti stravaganti preparati per lui, Gates ordinò semplicemente una Diet Coke e ritornò al suo aereo.

Cruz, che per primo ha condiviso questa storia più di sette anni fa, ha espresso il suo continuo stupore per la scelta inaspettata di Gates. Quando gli è stato chiesto se Gates avesse assaggiato qualcuno dei piatti, Cruz ha risposto con un sonoro "Zero".

Mentre Cruz ha speculato sulle ragioni dietro la decisione di Gates, suggerendo che alcune persone con soldi potrebbero dare meno valore alle cose, rimane un mistero il motivo per cui Gates avrebbe prenotato un ristorante con stella Michelin solo per optare per una semplice bevanda.

Le preferenze dietetiche di Gates sono in contrasto con quelle di altri miliardari noti per le loro abitudini alimentari indulgenti. Steve Jobs, il defunto CEO di Apple, aderiva a una dieta fruttariana, mentre Warren Buffett, il leggendario investitore, è noto per il suo piacere senza pretese di gelato, cibo spazzatura e soda.

Le semplici scelte alimentari di Gates riflettono il suo approccio generale alla vita, sottolineando l'efficienza e la semplicità. In effetti, il suo amore per i cheeseburger e la Diet Coke è ben noto, dimostrando che anche gli individui più ricchi possono avere gusti sorprendentemente modesti.

Fonte:

– Articolo originale: Benzinga.com