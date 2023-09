Zoom introduce l'assistente digitale basato sull'intelligenza artificiale per gli abbonamenti

Zoom ha presentato il suo nuovo assistente digitale generativo basato sull’intelligenza artificiale, chiamato Zoom AI Companion. L'assistente sarà incluso negli abbonamenti a pagamento di Zoom senza costi aggiuntivi. AI Companion sarà disponibile sulla piattaforma Zoom e offrirà funzionalità come il riepilogo delle riunioni, la redazione dei messaggi e il feedback sulle riunioni in tempo reale. Mentre alcune funzionalità saranno disponibili al momento del lancio, altre verranno implementate nella primavera del 2024.

Smita Hashim, Chief Product Officer di Zoom, ha sottolineato l'impegno dell'azienda verso il valore del cliente e l'innovazione con l'introduzione di AI Companion. Gli utenti potranno interagire con l'assistente tramite un pannello laterale nell'esperienza Riunioni e Zoom ha in programma di espandere le capacità dell'assistente nel corso del prossimo anno.

Oltre a questo annuncio, il CEO di Zoom Eric Yuan ha risposto alla decisione di Microsoft di separare Microsoft Teams dagli abbonamenti a Office 365 e Microsoft 365. Yuan ha suggerito che la Federal Trade Commission (FTC) degli Stati Uniti prenda in considerazione l’ipotesi di indagare sulla questione, in modo simile all’organismo anticoncorrenza dell’UE.

Salesforce lancia strumenti avanzati di produttività per Slack

Salesforce ha introdotto tre nuovi strumenti di produttività avanzati per Slack: Slack AI, Slack list e nuove funzionalità di automazione. Slack AI è integrato nella piattaforma e offre funzionalità come riepiloghi dei canali e riepiloghi dei thread. Le liste Slack consentono agli utenti di tenere traccia delle attività lavorative e gestire i progetti con un flusso di comunicazione semplificato. Le nuove funzionalità di automazione consentono agli utenti di automatizzare attività specifiche senza competenze di codifica. Gli sviluppatori possono anche creare app personalizzate con Slack come host.

Noah Desai Weiss, Chief Product Officer di Slack, ha sottolineato l'attenzione dell'azienda nel fornire una piattaforma di produttività intelligente ed efficiente che consenta agli utenti di svolgere il proprio lavoro al meglio. Slack AI e Slack list saranno in fase pilota quest'inverno, con disponibilità generale prevista per il 2024. Il nuovo hub di automazione sarà disponibile entro la fine di questo mese.

Microsoft termina il supporto per Skype in Teams Rooms e introduce la fatturazione per le API di registrazione e trascrizione

Microsoft ha annunciato che Teams Rooms non supporterà più le connessioni al server Skype for Business a partire dal 1 ottobre 2023. Questa modifica interesserà un numero limitato di clienti che utilizzano configurazioni locali. Teams Rooms sposterà il proprio supporto sul server Exchange, già utilizzato da Teams Desktop.

Allo stesso tempo, Microsoft ha introdotto la fatturazione per le sue API di registrazione e trascrizione in Teams. Agli sviluppatori verrà ora addebitato un costo per l'utilizzo di queste API, con le registrazioni che costeranno $ 0.03 al minuto e le trascrizioni al prezzo di $ 0.024 al minuto. Microsoft ha evidenziato i vantaggi di queste API per gli sviluppatori che creano app line of business (LOB) e soluzioni ISV (Independent Software Vendor) multi-tenant, tra cui riepilogo delle chiamate, approfondimenti sui relatori, follow-up intelligenti, formazione e onboarding.

Fonte:

– Zoom: Dichiarazione di Smita Hashim, Chief Product Officer di Zoom

– Bloomberg: il CEO di Zoom risponde alla separazione di Microsoft Teams dall'UE: "Dovresti chiedere alla FTC"

– Notizie su Salesforce: Salesforce annuncia innovazioni chiave per Slack

– Microsoft: API di registrazione e trascrizione di Microsoft Teams Rooms e Microsoft Teams