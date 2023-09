Migliorare l'esperienza del giocatore con i codici di riscatto BGMI

Il popolare gioco Battlegrounds Mobile India (BGMI) ha guadagnato terreno dopo la rimozione di PUBG Mobile dal mercato indiano. Una delle caratteristiche che distingue BGMI è la disponibilità di certificati di riscatto BGMI giornalieri, che possono essere scambiati con vari premi di gioco.

I codici di riscatto BGMI sono un vantaggio per i giocatori con un budget limitato. Scambiando questi certificati, i giocatori possono ottenere valuta di gioco nota come “Unknown Cash” (UC), nonché emote, oggetti e miglioramenti per armi e veicoli. La parte migliore è che non sono più necessari nuovi codici di riscatto per ottenere UC, rendendo più facile per i giocatori attenti al budget accedere a questi preziosi premi.

Per il 12 settembre 2023, questi sono i codici di riscatto BGMI in offerta:

–BTOQZHZ8CQ

–TQIZBZ76F

–5FG10D33

–GPHZDBTFZM24U

– KARZBZYTR

–JJCZCDZJ9U

– UKUZBZGWF

–TIFZBHZK4A

–RNUZBZ9QQ

– PGHZDBTFZ95U

–R89FPLM9S

–BMTCZBZMFS

–5FG10D33

– TQIZBz76F

–BMTFZBZQNC

–SD14G84FCC

–RNUZBZ9QQ

Se non hai mai utilizzato i codici BGMI, ecco una guida passo passo:

1. Visita la pagina di rimborso BGMI designata.

2. Conferma lo stato del tuo account BGMI.

3. Inserisci il codice promozionale accuratamente nel campo fornito.

4. Seleziona "Riscatta" dalle opzioni disponibili.

5. Controlla il tuo inventario di gioco per accedere agli oggetti riscattati.

Questi codici di riscatto sbloccano varie ricompense, inclusi miglioramenti per armi da fuoco e veicoli, oltre a una serie di oggetti di gioco. Immergersi nell'accattivante mondo di BGMI è ora reso ancora più emozionante con i codici del 12 settembre 2023.

