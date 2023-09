Cassa del set della mummia antica BGMI e codici di riscatto per l'8 settembre: tutto quello che devi sapere

Battlegrounds Mobile India (BGMI) è diventato uno dei giochi più popolari in India, affascinando i giocatori per ore e ore. Nonostante il recente divieto e il successivo ritorno, il gioco continua ad attrarre una fedele base di fan. Con vari aggiornamenti e aggiunte, BGMI è in continua evoluzione per mantenere i giocatori coinvolti.

Uno dei recenti cambiamenti in BGMI è l'integrazione della voce del giocatore di cricket Hardik Pandya e l'annuncio dell'attore Ranveer Singh come ambasciatore del marchio per BGMI India. Inoltre, il gioco ha introdotto una nuova cassa del set della mummia antica che offre emozionanti ricompense di gioco.

L'account Instagram ufficiale di BGMI ha pubblicato un video con la cassa della Mummia, generando molta eccitazione tra i giocatori. Il post evidenzia che l'Ancient Power Crate può essere aperto per soli 18 UC (valuta di gioco) e offre l'opportunità di ottenere emote e set epici.

Per i giocatori che desiderano acquisire premi di gioco come skin per armi, abiti, armi, veicoli e altro gratuitamente, BGMI ha rilasciato codici riscatto. Questi codici possono essere utilizzati durante un periodo limitato di 12 ore per sbloccare vari nuovi premi.

Ecco i codici riscatto BGMI per l'8 settembre:

– BTOQZHZ8CQ – Nuovo!

– TQIZBZ76F – Skin del veicolo

– 5FG10D33 – Falcon ed emote gratuite

– GPHZDBTFZM24U – Pelle UMP9

– KARZBZYTR – Abito gratuito

– JJCZCDZJ9U – Padella d'oro

– UKUZBZGWF – Fuochi d'artificio gratuiti

– TIFZBHZK4A – Abito gratuito

– RNUZBZ9QQ – Pelle del ghiacciaio AKM

– PGHZDBTFZ95U – Pelle M416

– R89FPLM9S – Compagno

– BMTCZBZMFS – Set Pretty in Pink e copricapo Pretty in Pink

– 5FG10D33 – Vestito gratuito

– TQIZBz76F – 3 Motociclette gratuite

– BMTFZBZQNC – Set vagabondo gratuito

– SD14G84FCC – Skin gratuita per pistola da cecchino KAR98

– RNUZBZ9QQ – Pelle del ghiacciaio AKM

Per riscattare questi codici e richiedere i tuoi premi, segui questi passaggi:

1. Visita il sito web ufficiale BGMI e inserisci il tuo ID personaggio BGMI.

2. Incolla il codice di riscatto nello spazio apposito per i premi di gioco.

3. Inserisci il captcha/codice di verifica e fai clic su Invia.

4. Una volta completato il processo, potrai ritirare i premi riscattabili tramite la posta in gioco.

Resta sintonizzato per ulteriori aggiornamenti e codici da BGMI mentre la competizione si riscalda con l'imminente ritorno di Garena Free Fire.

Definizioni:

– BGMI: abbreviazione di Battlegrounds Mobile India, un popolare gioco per cellulare in India.

– UC: valuta di gioco utilizzata in BGMI.

– Riscatta codici: codici speciali che possono essere inseriti nel gioco per riscattare i premi di gioco.

– Emote e set epici: emote e abiti esclusivi con effetti e design speciali.

– Skin per armi: aspetti personalizzabili per le armi di gioco.

– Abiti: capi di abbigliamento che possono essere indossati dai personaggi dei giocatori.

– Veicoli: veicoli di gioco utilizzati per il trasporto.

– Compagno: un personaggio non giocabile che accompagna il personaggio del giocatore.

– Casse: oggetti di gioco che contengono ricompense casuali.

Fonte:

– Sito ufficiale della BGMI

– Gestione Instagram BGMI