Evento BGMI Aston Martin Speed ​​Drift: sblocca premi esclusivi con Battlegrounds Mobile India

I giocatori di Battlegrounds Mobile India (BGMI) avranno una sorpresa con l'emozionante evento di gioco "Aston Martin Speed ​​Drift". In collaborazione con la casa automobilistica di lusso Aston Martin, BGMI ha introdotto nel gioco tre auto sportive ad alte prestazioni: Valkyrie, DBX707 e DBS Volante. Queste auto sono dotate di colori unici e caratteristiche speciali, aggiungendo un ulteriore livello di eccitazione al gioco.

L'Aston Martin DBS Volante è particolarmente degna di nota in quanto è la prima auto sportiva decappottabile di BGMI. I giocatori possono provare l'emozione di aprire e chiudere la parte superiore mentre navigano nel gioco. Raccogliendo queste auto sportive Aston Martin nel loro garage virtuale, i giocatori potranno sbloccare vari premi man mano che avanzano.

L'evento BGMI Aston Martin Speed ​​Drift durerà fino al 10 ottobre 2023, offrendo ai giocatori tutto il tempo per partecipare e guadagnare premi. Per rendere l'evento ancora più allettante, BGMI ha rilasciato codici riscatto che consentono ai giocatori di ottenere skin per armi, skin per veicoli, emote, abiti, crediti di gioco, UC e altro ancora gratuiti.

Per ottenere questi codici riscatto BGMI, i giocatori devono seguire alcuni semplici passaggi. Innanzitutto, dovrebbero visitare il sito Web ufficiale BGMI e inserire l'ID del personaggio BGMI. Quindi, possono incollare il codice di riscatto per il premio di gioco desiderato nello spazio designato. Dopo aver verificato un captcha/codice di verifica, i giocatori possono inviare il modulo. Una volta completati, i premi riscattabili verranno inviati alla posta in gioco del giocatore, pronti per essere riscattati.

Non perdere questo entusiasmante evento e la possibilità di sbloccare premi esclusivi in ​​BGMI. Mettiti al volante di un'auto sportiva Aston Martin e vivi oggi stesso l'emozione dell'evento "Aston Martin Speed ​​Drift"!

