BeXide Studio presenterà il gioco non annunciato al Tokyo Game Show 2023

BeXide, il rinomato studio noto per i suoi giochi popolari come Doko Demo Issyo e Super Bullet Break, ha annunciato che presenterà un titolo senza preavviso per le piattaforme PlayStation 5, Switch e PC (Steam) al Tokyo Game Show 2023. Questo Il gioco molto atteso sarà presentato insieme al gioco precedentemente annunciato di BeXide, Persha and the Magic Labyrinth: Arabian Nyaights.

I visitatori dell'evento avranno l'opportunità di giocare sia a Persha and the Magic Labyrinth: Arabian Nyaights che al titolo non ancora rivelato presso lo stand “Indie Games Corner”. Come regalo speciale per i giocatori, BeXide offrirà esclusivi portachiavi in ​​acrilico al Tokyo Game Show 2023 per Persha and the Magic Labyrinth: Arabian Nyaights, oltre a una novità originale separata per il gioco appena annunciato.

Il Tokyo Game Show 2023 si svolgerà dal 21 al 24 settembre presso la Makuhari Messe a Chiba, in Giappone. Questo evento di gioco molto apprezzato attira professionisti del settore, appassionati di giochi e media da tutto il mondo, fornendo agli sviluppatori una piattaforma per mostrare le loro ultime creazioni.

La decisione di BeXide di presentare un gioco senza preavviso al Tokyo Game Show 2023 ha generato un notevole entusiasmo tra i fan e la comunità dei giocatori. Grazie alla lunga esperienza dello studio nel fornire esperienze di gioco divertenti e innovative, l'attesa per questo nuovo titolo è ai massimi livelli.

