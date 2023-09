Perché Starfield non ha veicoli terrestri, secondo Todd Howard

Starfield, l'ultimo gioco di ruolo open-world di Bethesda, è diventato uno dei più grandi giochi dell'anno sin dalla sua uscita. Sebbene i giocatori possano esplorare una vasta galassia digitale con la propria astronave personalizzata, potrebbero trovare deludente il fatto che non ci siano veicoli terrestri per aiutare nell'esplorazione del pianeta. In un'intervista con Bloomberg, Todd Howard, il direttore del gioco, ha spiegato perché i veicoli terrestri non erano inclusi.

Howard ha affermato che la decisione di escludere i veicoli terrestri è stata presa per creare un'esperienza di esplorazione unica e coinvolgente per i giocatori. Limitando i giocatori a viaggiare a piedi, possono veramente apprezzare la velocità con cui vedono le cose sulla superficie di un pianeta. Sebbene durante il processo di sviluppo siano stati presi in considerazione i veicoli terrestri, includerli avrebbe alterato in modo significativo il gameplay e Bethesda voleva mantenere un certo livello di controllo e coerenza.

Tuttavia, i giocatori non sono completamente privi di mezzi per viaggiare più velocemente sui pianeti. Una volta sbloccati, i giocatori hanno accesso ai jetpack, che consentono loro di muoversi a un ritmo più rapido. Ciò aggiunge un elemento nuovo e divertente al gioco, soprattutto perché i diversi pianeti hanno diversi livelli di gravità, il che si traduce in esperienze jetpack uniche.

Mentre alcuni giocatori potrebbero esprimere frustrazione per l'assenza di veicoli terrestri, altri, come l'autore di questo articolo, ritengono che esplorare a piedi migliori l'esperienza coinvolgente. La mancanza di viaggi veloci e il ritmo più lento di esplorazione sulla superficie dei pianeti consentono ai giocatori di assorbire veramente il vasto mondo del gioco e di godersi la sensazione rievocativa di vagare attraverso vasti paesaggi, simile ai precedenti titoli Bethesda come Fallout 3.

Vale la pena notare che Bethesda potrebbe prendere in considerazione l'aggiunta di veicoli terrestri o altri mezzi per viaggiare più velocemente nei futuri DLC, se ci sarà abbastanza domanda da parte della comunità. Ma per ora, l’assenza di veicoli terrestri a Starfield ha uno scopo specifico, enfatizzando “l’esperienza” dell’esplorazione.

