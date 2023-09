I migliori smartphone sotto Rs 50,000 in India

By

Se hai un budget di 50,000 rupie per uno smartphone, hai molte opzioni tra cui scegliere. Per aiutarti a fare la scelta giusta, abbiamo selezionato i 5 migliori smartphone attualmente disponibili in questa fascia di prezzo, considerando le loro caratteristiche, prestazioni e stile.

1. Google Pixel 7: Google Pixel 7 è disponibile per poco meno di 50,000 rupie su Flipkart e il prezzo può essere ancora più basso con alcune carte di credito. Viene fornito con l'ultimo processore Tensor G2 di Google, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Il telefono è dotato di un display OLED Full HD+ da 6.3 pollici con frequenza di aggiornamento di 90 Hz e luminosità di picco di 1400 nit. Ha un sistema di fotocamere molto apprezzato, inclusa una fotocamera principale da 50 MP con OIS e una fotocamera ultra grandangolare da 12 MP. Pixel 7 funziona con l'ultimo Android 13 con il linguaggio di progettazione Material You.

2. OnePlus 11R 5G: OnePlus 11R 5G offre un eccellente rapporto qualità-prezzo prendendo in prestito alcune funzionalità dal suo fratello più premium, OnePlus 11 5G. Ha un display Fluid AMOLED curvo da 6.74 pollici, chip Snapdragon 8+ Gen 1 e opzioni per un massimo di 16 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. Il telefono ha una fotocamera principale da 50 MP con OIS, una fotocamera ultrawide da 8 MP e una fotocamera macro da 2 MP. Ha anche una fotocamera selfie da 16 MP e una batteria da 5000 mAh a lunga durata.

3. Nothing Phone (2): l'ultima offerta del marchio Nothing, Nothing Phone (2), è un aggiornamento significativo rispetto al modello precedente. È dotato di un retro trasparente con luci a LED, che fornisce sia estetica che funzionalità. Il telefono offre prestazioni potenti e opzioni di personalizzazione.

Queste sono solo alcune delle opzioni disponibili nella fascia di prezzo inferiore a 50,000 rupie. A seconda delle tue preferenze ed esigenze, puoi trovare molti più smartphone con funzionalità, prestazioni e stile di fascia alta con questo budget.

Fonte:

– Google Pixel 7: Flip Kart

– OnePlus 11R 5G: sito web OnePlus

– Niente telefono (2): niente sito web