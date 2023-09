La National Hockey League (NHL) e NHL Network hanno annunciato la loro partnership con i Los Angeles Kings per la quarta stagione della loro docuserie pre-campionato ad accesso illimitato, Behind The Glass. Questa serie in tre parti, prodotta da NHL Network in associazione con NHL Productions, fornirà uno sguardo dietro le quinte sull'intensità, il dramma e la competizione di una preseason NHL attraverso l'obiettivo dei due volte campioni della Stanley Cup Kings.

La prossima stagione di Behind The Glass vedrà la trasferta dei Kings nell'emisfero australe mentre giocheranno contro gli Arizona Coyotes a Melbourne, in Australia, per la NHL Global Series 2023. Queste saranno le prime partite della NHL giocate in Australia, aggiungendo entusiasmo alla serie. I giocatori saranno microfonati e presenti lontano dalla pista, offrendo ai fan contenuti impareggiabili mentre competono per il loro posto nel roster e si preparano per l'apertura della stagione regolare.

Dopo due posti consecutivi ai playoff della Stanley Cup, i Kings hanno aumentato le aspettative per l'organizzazione. Behind The Glass si concentrerà sul vicepresidente e direttore generale della squadra, Rob Blake, e sull'allenatore Todd McLellan, mentre guidano la squadra durante il training camp e danno forma alla visione di un contendente perenne alla Stanley Cup. La serie presenterà anche il profilo di giocatori chiave come il nuovo centro Pierre-Luc Dubois, le stelle nascenti Adrian Kempe e Kevin Fiala e i giocatori veterani Anze Kopitar e Drew Doughty. Il presidente della squadra Luc Robitaille fornirà spunti unici su cosa significa essere un re.

Behind The Glass è stato presentato per la prima volta nel 2018, offrendo ai fan uno sguardo senza precedenti alla preseason della NHL attraverso gli occhi dei New Jersey Devils. Da allora, la serie ha visto la partecipazione dei Philadelphia Flyers e dei Nashville Predators. L'edizione di quest'anno alzerà la posta in gioco con il viaggio internazionale a Melbourne, in Australia.

I fan possono aspettarsi di vedere contenuti bonus esclusivi e clip di ogni episodio di Behind The Glass condivisi su piattaforme digitali e social media utilizzando l'hashtag #BehindTheGlass. Inoltre, ogni episodio sarà disponibile sulla piattaforma YouTube della NHL, offrendo ai fan maggiori opportunità di interagire con la serie.

Behind The Glass: Los Angeles Kings Training Camp promette di avvicinare i fan al gioco e fornire una prospettiva unica e mai vista prima sulla squadra e sulla preseason. Con un accesso senza precedenti, questa docuserie entusiasmerà sicuramente i fan mentre anticipano la prossima stagione della NHL.

