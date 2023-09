Beats collabora con Olive & June per la nuova collezione di unghie

Beats, noto per i suoi famosi auricolari e cuffie, si sta avventurando nel settore della bellezza con la sua prima collaborazione in assoluto con il marchio di bellezza Olive & June. Per celebrare l'uscita delle sue nuove tonalità, Cosmic Silver e Cosmic Pink, Beats e Olive & June hanno lanciato una collezione di unghie che consente agli utenti di coordinare il proprio look con i propri accessori tecnologici.

La collezione comprende due tonalità di smalto che si abbinano ai Beats Studio Buds+, oltre a unghie a pressione ispirate al look e all'esperienza di ascolto degli auricolari wireless. Olive e June hanno condiviso la notizia su Instagram, invitando i follower ad acquistare gli smalti e i press-on in edizione limitata.

Olive & June è diventata famosa per i suoi kit per unghie degni di un salone di bellezza che portano l'esperienza del salone di bellezza a casa tua. I loro kit Mani System più venduti sono facili da usare e lo smalto è di lunga durata. I clienti possono personalizzare i propri kit con una gamma di tonalità che cambiano con ogni stagione o collaborazione.

La nuova collezione di unghie Beats x Olive & June è ora disponibile per l'acquisto. Il bundle Beats Polish Duo include le tonalità di smalto metallizzato rosa e argento, che possono essere utilizzate per creare vari look per unghie. Il pacchetto Beats Press-On offre cinque diversi design di unghie che possono essere mescolati e abbinati. Ogni set viene fornito con 42 chiodi, un tampone di preparazione, una colla che non danneggia le unghie, uno spingi cuticole in legno e una lima per unghie e un buffer 2 in 1.

Se sei interessato a provare le unghie a pressione o alla ricerca di consigli di bellezza, assicurati di dare un'occhiata alle nostre raccolte delle migliori unghie a pressione, prodotti di bellezza e prodotti di bellezza amati dalle celebrità.

