Barry Callebaut investirà 500 milioni di franchi in innovazione, sostenibilità e sviluppo digitale per i clienti

Barry Callebaut, un'azienda leader nell'industria del cacao e del cioccolato, effettua un investimento significativo di 500 milioni di franchi. L’investimento si concentrerà sulla fornitura di innovazione ai clienti, iniziative di sostenibilità e sviluppo digitale. La revisione strategica, nota come BC Next Level, mira a far risparmiare all’azienda circa 250 milioni di franchi all’anno migliorando le operazioni globali.

Il programma mira a definire la direzione dell’azienda per il prossimo decennio, avvicinandola ai mercati e ai clienti e promuovendo la semplicità e la digitalizzazione nelle sue pratiche. Verrà implementata una nuova struttura gestionale, con nuove responsabilità globali nella finanza, nelle risorse umane e nella tecnologia. Inoltre, la società prevede di avviare un'organizzazione di fornitura e sviluppo dei clienti.

Per sostenere questi cambiamenti, il comitato esecutivo sarà ridotto da nove a sei membri. Le nuove aggiunte al comitato includono Peter Vanneste come Chief Financial Officer, Jutta Suchanek come Chief People & Diversity Officer e il Dr. Clemens Woehrle come Chief Customer Supply & Development Officer.

Nell'ambito della riorganizzazione, Jo Thys, l'attuale Chief Operations Officer, assumerà il nuovo ruolo di President Operations Strategy & Innovation, riportando a Clemens Woehrle. Ben De Schryver, l'attuale CFO, passerà al ruolo commerciale di Presidente regionale per la divisione Nord America. Vamsi Mohan Thati diventerà presidente regionale per la regione APAC, Medio Oriente e Africa.

Alla luce di questi cambiamenti, alcuni dirigenti, tra cui Steve Woolley, Masha Vis-Mertens e Rogier van Sligter, hanno scelto di cercare opportunità al di fuori dell’azienda.

Barry Callebaut fornirà un aggiornamento strategico completo e maggiori dettagli su BC Next Level il 1° novembre 2023. L'aggiornamento sarà presentato in un evento ibrido a Londra.

Il CEO Peter Feld ha espresso la missione dell'azienda di essere il cuore e il motore dell'industria del cacao e del cioccolato. Ha sottolineato la necessità di investire strategicamente nel futuro dell'azienda per soddisfare la domanda in continua evoluzione dei clienti per prodotti più sostenibili e innovativi. Feld ha sottolineato l’importanza di avvicinare il processo decisionale ai mercati e ai clienti, oltre ad abbracciare la semplicità e la digitalizzazione per promuovere l’innovazione e la sostenibilità.

Patrick De Maeseneire, presidente del consiglio di amministrazione di Barry Callebaut, ha espresso sostegno all'investimento della società. È convinto che BC Next Level renderà Barry Callebaut più orientato al cliente, agile ed efficiente, garantendo un successo a lungo termine per tutte le parti interessate.

Con questo significativo investimento e revisione strategica, Barry Callebaut mira a rafforzare la propria posizione di leader nel settore e continuare a fornire valore ai propri clienti e stakeholder.

